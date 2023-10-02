Департамент ищет десятки миллионов евро для строительства идеальной границы

По словам руководителя пограничного управления Департамента полиции и погранохраны Вейко Коммусаара, сейчас идет проектирование шести постов наблюдения вдоль реки Нарва. К началу строительства они будут готовы в конце года. Всего вдоль реки Нарва будет построено 15 новых наблюдательных постов. Также в планах департамента построить позицию наблюдения дронов вдоль границы на том месте, где раньше находился памятник-танк, - сказал руководитель пограничного управления Департамента полиции и погранохраны Вейко Коммусаар.

- Мы рады, что правительство недавно выделило дополнительные средства на строительство границы - почти 3,3 миллиона евро на следующий год и 8,8 миллиона на 2025 год. Кроме того, на строительство оперативного центра Лухамаа будет выделено почти 3,1 миллиона евро. Благодаря этим дополнительным деньгам мы сможем построить границу более комплексно и с большим количеством элементов, - сказал он.