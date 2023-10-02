Доброволец-спасатель: людей пропадает очень, очень много

С наступлением осени все чаще появляются сообщения Департамента полиции о поиске очередного пропавшего в лесу грибника. В одном только сентябре в зоне ответственности Нарвского отделения полиции уже проводились три крупные поисково-спасательные операции, пишет rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".

В Эстонии есть целевое учреждение Kadunud, объединяющее добровольцев, занимающихся поиском не только грибников, но и всех пропавших без вести жителей страны. Ида-Вирумаа был белым пятном на карте действующих поисковых групп в этой организации, пока пять лет назад не понадобилась помощь добровольцев в самой масштабной поисковой операции в истории уезда. Эта операция и положила начало истории добровольческой организации "Iga Elu".

- Вот тогда был такой прецедент: 13 дней, тяжелейшие условия. Тяжелее, наверное, больше не было с тех пор. И после 13 дней поиска мы поняли, что надо что-то делать, - сказал руководитель НКО Iga Elu Алексей Непримеров.

Практически все из подключившихся к поиску пять лет назад теперь составляют основной костяк организации, которая насчитывает более 160 волонтеров. Они выходят на поиск по первому призыву.