Доброволец-спасатель: людей пропадает очень, очень много

Волонтерская организация "Iga Elu", оказывающая активную помощь в поиске пропавших и заблудившихся людей, в октябре отмечает свое пятилетие. До ее создания подобная волонтерская работа в Ида-Вирумаа не носила организованного характера.
С наступлением осени все чаще появляются сообщения Департамента полиции о поиске очередного пропавшего в лесу грибника. В одном только сентябре в зоне ответственности Нарвского отделения полиции уже проводились три крупные поисково-спасательные операции, пишет rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".
В Эстонии есть целевое учреждение Kadunud, объединяющее добровольцев, занимающихся поиском не только грибников, но и всех пропавших без вести жителей страны. Ида-Вирумаа был белым пятном на карте действующих поисковых групп в этой организации, пока пять лет назад не понадобилась помощь добровольцев в самой масштабной поисковой операции в истории уезда. Эта операция и положила начало истории добровольческой организации "Iga Elu".
- Вот тогда был такой прецедент: 13 дней, тяжелейшие условия. Тяжелее, наверное, больше не было с тех пор. И после 13 дней поиска мы поняли, что надо что-то делать, - сказал руководитель НКО Iga Elu Алексей Непримеров.
Практически все из подключившихся к поиску пять лет назад теперь составляют основной костяк организации, которая насчитывает более 160 волонтеров. Они выходят на поиск по первому призыву.
- Поиски разные бывают, и не только в лесу. Мы и в городе ищем людей, ушедших из дома. И разные причины у людей. На самом деле до того, как я первый раз сходил, я не думал, что столько людей пропадает. Их действительно пропадает очень, очень много. И не только в лесах. У нас поиски круглый год. Просто круглый год мы ищем", - сказал волонтер "Iga Elu" Евгений Фуртин.
С прошлого года добровольцы из "Iga Elu" также занимаются повышением собственной квалификации.
- Есть методики - как ищем человека в первые часы, как ищем человека на вторые-третьи сутки. Как ищем человека через неделю. Это в зависимости от того, как мы потенциально предполагаем состояние человека, что это за человек, здоровье. Очень много факторов и очень много работы с входящей информацией, - пояснил Непримеров.
Его коллега Фуртин отмечает, что часто не хватает технических средств: "Нам не хватает, например, одежды. Нам нужна экипировка. Я вот буквально две недели назад купил себе штаны из секонд-хенда, потому что старые вышли из строя. Нам, как поисковикам, нужна хорошая одежда, чтобы ходить пешком. И чем больше мы пройдем, тем больше будет результат".