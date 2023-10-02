В понедельник истекает срок доплаты подоходного налога за 2022 год

Согласно декларациям о подоходном налоге за прошлый год, 88 000 человек должны доплатить в общей сложности почти 85 млн евро подоходного налога.

Кроме того, около 74 000 юридических и физических лиц должны заплатить земельный налог в размере 25 млн евро. Эти деньги в полном объеме поступят в бюджеты местных самоуправлений.