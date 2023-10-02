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В понедельник истекает срок доплаты подоходного налога за 2022 год

Северное побережье
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Предупредительные письма с логотипом Налогово-таможенного департамента в ближайшие недели будут опущены в почтовые ящики 1400 предприятий Ида-Вирумаа.
Предупредительные письма с логотипом Налогово-таможенного департамента в ближайшие недели будут опущены в почтовые ящики 1400 предприятий Ида-Вирумаа. Фото: Maksu- ja tolliamet

Налогово-таможенный департамент напомнил, что 2 октября - срок уплаты второй части земельного налога и доплаты подоходного налога, рассчитывающихся на основании декларации о доходах.

Согласно декларациям о подоходном налоге за прошлый год, 88 000 человек должны доплатить в общей сложности почти 85 млн евро подоходного налога.

Кроме того, около 74 000 юридических и физических лиц должны заплатить земельный налог в размере 25 млн евро. Эти деньги в полном объеме поступят в бюджеты местных самоуправлений.

Выяснить размер подлежащего уплате подоходного или земельного налога проще всего в среде электронных услуг Налогово-таможенного департамента.

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