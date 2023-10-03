Шалкаускас участвовал на чемпионате мира в забеге, в котором был установлен мировой рекорд

Тренер Йыхвиской спортшколы и учитель Кесклиннаской основной школы Денис Шалкаускас занял 29-е место в забеге на одну милю на проходившем в Риге чемпионате мира по шоссейному бегу.
На проводившемся впервые титульном соревновании Шалкаускас пробежал милю за время 4.16,02, опередив шестерых конкурентов. Почти на две секунды раньше него финишировал лучший среди эстонских участников этого забега Олави Аллесе, который в предыдущие два года побеждал в проводимом в Йыхви 10- километровом Забеге стражей свободы.
Шалкаускас участвовал в соревновании, в котором был установлен также мировой рекорд в этом виде - американец Хоббс Кесслер пробежал милю за время 3.56,13.