Шалкаускас участвовал на чемпионате мира в забеге, в котором был установлен мировой рекорд

На проводившемся впервые титульном соревновании Шалкаускас пробежал милю за время 4.16,02, опередив шестерых конкурентов. Почти на две секунды раньше него финишировал лучший среди эстонских участников этого забега Олави Аллесе, который в предыдущие два года побеждал в проводимом в Йыхви 10- километровом Забеге стражей свободы.