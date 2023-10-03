Юри Ратас: Госбюджет - как гиря для экономики и людей Эстонии

Правительственная коалиция представила соглашение о государственном бюджете на 2024 год как великую трудовую победу, но на самом деле это провал: гиря для экономики и людей Эстонии. Мне кажется, что коалиции не хватает реальной воли, смелости и способности улучшить положение Эстонии.
Экономика Эстонии снижается уже шесть кварталов подряд, но вместо того, чтобы стимулировать предпринимательство, правительство во главе с Партией реформ занимается сокращениями и повышениями налогов. Если взглянуть на последние известные данные, то станет ясно, что во втором квартале этого года экспорт товаров эстонского производства снизился на целых 29 процентов в годовом исчислении, а инвестиции упали на 7 процентов в годовом исчислении, то есть почти на пятую часть, и достигли показателей примерно пятилетней давности.
Более того, частное потребление снижается уже четыре квартала подряд. Другими словами, каждый месяц мы потребляем на один день меньше, чем за то же время в прошлом году.
Пенсии в 1000 евро не будет
В этом году Рождество для коммерческих банков Эстонии наступило раньше: прибыль, которая быстро удвоилась из-за повышения процентных ставок, теперь может быть вывезена из Эстонии по более низкой ставке подоходного налога! А нынешняя коалиция преподносит этот многомиллионный подарок банкам как свою большую трудовую победу - абсурд! Эстонскому обществу не нужна такая солидарность в кривом зеркале! Только в этом году банки получат чистую прибыль в размере около одного миллиарда евро. Поэтому выражение бывшего банкира "банки смеются в кулак" здесь вполне уместно.
Вишенкой на торте является, конечно, 400-миллионная налоговая брешь в госбюджете на 2025 год, которую премьер-министр и министр финансов призвали сообща заполнить. Где была Партия реформ с ее предложениями о вовлечении, когда, используя тактику дорожного катка, повысили налог с оборота и подоходный налог?
Подобные действия показывают неспособность составить бюджет, а предложение вовлечь жителей в налоговые дебаты не вызывает доверия. Собрать 400 миллионов евро только за счет т.н. лимонадного налога не получится, а это означает, что дополнительные деньги, вероятно, будут сэкономлены за счет здравоохранения и различных пособий: на Министерство социальных дел приходится около половины государственного бюджета.
Семьям с детьми уже утерли нос, а теперь и с пожилыми людьми разберутся - 1:0. Индексация пенсий по старости, правда, продолжится, но освобождение от подоходного налога будет заморожено на уровне средней пенсии по старости в следующем году. На внеочередное повышение пенсий это правительство не пойдет, поэтому выполнения предвыборного обещания повысить среднюю пенсию по старости как минимум до 1000 евро ждать не стоит.
"Почему правительство Эстонии остается глухо к советам экономических экспертов?"
Юри Ратас, вице-спикер Рийгикогу, Центристская партия
Центристская партия неоднократно выступала с разными предложениями, начиная с отмены налоговой реформы в пользу богатых и заканчивая мерой помощи в поддержку предпринимательства. Обратная связь была нулевой, и Партия реформ упрямо продолжает гнуть свою линию, не прислушиваясь ни к кому.
Здесь я повторяю основные предложения Центристской партии. Вместо разговоров о сокращениях и заморозке зарплат надо:
- отказаться от навязчивой идеи Партии реформ и отменить налоговую реформу в пользу только богатых - выигрыш для бюджета почти 500 миллионов евро в год;
- обложить налогом огромные прибыли банков;
- ввести налог на роскошь для транспортных средств при первичной регистрации, если их цена превышает 100000 евро;
- ввести прогрессивный подоходный налог ради укрепления социальной сплоченности.
Неравенство растет
Из отчета OECD явствует, что из-за резкого роста цен на энергоносители и продукты питания в 2022 году большинство других стран быстро начали поддерживать домохозяйства и предприятия, предоставив временную фискальную поддержку, включая снижение налога с оборота и акцизов, льготы и кредиты, а также корректировку подоходного налога с физических лиц. Некоторые страны ввели временные налоги на внезапно выросшие прибыли, налоги солидарности или другие меры для внеплановых прибылей предприятий, особенно в энергетическом секторе, чтобы помочь в оплате дополнительных фискальных расходов и смягчить воздействие роста цен, особенно на особо уязвимые группы.
Те же цели доминировали и когда многие страны снизили налоговое бремя для домохозяйств с низкими доходами и повысили налоги на доходы и богатство для людей с более высокими доходами. Благоприятствовали инвестициям, внедряли "зеленые" налоговые льготы и кредиты. Каждый день приносит нам новости о сокращениях, к сожалению, ни один уезд не остался в стороне. Боюсь, худшее еще впереди.
В свете всего этого возникает вопрос: почему правительство Эстонии остается глухо к советам экономических экспертов? И если коалиция все же верит, что поступает правильно, почему никто не аплодирует? Какая-то оглушительная эта тишина!