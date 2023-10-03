Юри Ратас: Госбюджет - как гиря для экономики и людей Эстонии

Экономика Эстонии снижается уже шесть кварталов подряд, но вместо того, чтобы стимулировать предпринимательство, правительство во главе с Партией реформ занимается сокращениями и повышениями налогов. Если взглянуть на последние известные данные, то станет ясно, что во втором квартале этого года экспорт товаров эстонского производства снизился на целых 29 процентов в годовом исчислении, а инвестиции упали на 7 процентов в годовом исчислении, то есть почти на пятую часть, и достигли показателей примерно пятилетней давности.

Более того, частное потребление снижается уже четыре квартала подряд. Другими словами, каждый месяц мы потребляем на один день меньше, чем за то же время в прошлом году.

Пенсии в 1000 евро не будет

В этом году Рождество для коммерческих банков Эстонии наступило раньше: прибыль, которая быстро удвоилась из-за повышения процентных ставок, теперь может быть вывезена из Эстонии по более низкой ставке подоходного налога! А нынешняя коалиция преподносит этот многомиллионный подарок банкам как свою большую трудовую победу - абсурд! Эстонскому обществу не нужна такая солидарность в кривом зеркале! Только в этом году банки получат чистую прибыль в размере около одного миллиарда евро. Поэтому выражение бывшего банкира "банки смеются в кулак" здесь вполне уместно.