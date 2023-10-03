Михкель Нестор: Спад розничной торговли продолжается

Причины низких показателей продаж в первую очередь связаны с быстрой инфляцией, съедающей сбережения беднейших слоев населения, и общей неуверенностью в будущем. Положительным моментом, однако, является то, что рынок получил поддержку от хорошего состояния рынка труда, где занятость была очень высокой, а зарплаты выросли по сравнению с прошлым годом. Однако сейчас ветер переменился как на рынке труда, так и в плане инфляции.

Очень важной составляющей формирования будущего розничной торговли, несомненно, является повышение налога с оборота с нового года. На продажах потребительских товаров повседневного спроса и продуктов питания, вероятно, это скажется меньше, но продажи более крупных товаров длительного пользования могут пострадать значительно. Более информированные домохозяйства учитывают, что с нового года их потребительская корзина будет на 2% дороже, а у торговцев также может быть мотивация привлечь людей к потреблению в ситуации, когда товары все еще немного более доступны.

Повышение налога с оборота в новом году, конечно, окажет сдерживающее воздействие на потребление. К сожалению, это в первую очередь повлияет на потребление домохозяйств с низкими доходами, которые раньше уже пострадали от инфляции.

А будущее рынка труда во многом будет определять объем потребления. Если рост безработицы останется таким же скромным, как показывают текущие прогнозы аналитиков, с розничным потреблением не произойдет ничего плохого. В то же время текущие прогнозы основаны на вере, что работодатели до последнего будут сохранять своих сотрудников и решатся на сокращения только в том случае, если от этого будет зависеть выживание предприятия.