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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Сын ударил мать

Северное побережье
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Полиция. Снимок иллюстративный.
Полиция. Снимок иллюстративный. Фото: Madis Veltman

В пятницу, 29 сентября, в многоквартирном доме по улице Сууре в Нарве 39-летний мужчина в ходе конфликта ударил свою мать. Полиция возбудила уголовное дело для выяснения обстоятельств происшествия.

Мужчины побили женщин

В воскресенье в полицию поступило четыре сообщения о том, что мужчины применили рукоприкладство в отношении женщин. Во всех четырех случаях полиция возбудила уголовные дела для выяснения обстоятельств.

Полиция задержала 27-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения в многоквартирном доме по Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярвеле ударил свою сожительницу.

Задержан также 41-летний мужчина, который в многоквартирном доме по улице Раху в Нарве напал на свою супругу.

На улице Вахтра в Нарве на 37-летнюю женщину напал знакомый семьи.

А в многоквартирном доме по улице Ору в Нарве 38-летний пьяный мужчина напал на свою сожительницу. Полиция задержала мужчину. 

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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