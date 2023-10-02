СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Сын ударил мать

Мужчины побили женщин

В воскресенье в полицию поступило четыре сообщения о том, что мужчины применили рукоприкладство в отношении женщин. Во всех четырех случаях полиция возбудила уголовные дела для выяснения обстоятельств.

Полиция задержала 27-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения в многоквартирном доме по Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярвеле ударил свою сожительницу.

Задержан также 41-летний мужчина, который в многоквартирном доме по улице Раху в Нарве напал на свою супругу.

На улице Вахтра в Нарве на 37-летнюю женщину напал знакомый семьи.

А в многоквартирном доме по улице Ору в Нарве 38-летний пьяный мужчина напал на свою сожительницу. Полиция задержала мужчину.