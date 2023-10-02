СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Сын ударил мать

В пятницу, 29 сентября, в многоквартирном доме по улице Сууре в Нарве 39-летний мужчина в ходе конфликта ударил свою мать. Полиция возбудила уголовное дело для выяснения обстоятельств происшествия.
Мужчины побили женщин
В воскресенье в полицию поступило четыре сообщения о том, что мужчины применили рукоприкладство в отношении женщин. Во всех четырех случаях полиция возбудила уголовные дела для выяснения обстоятельств.
Полиция задержала 27-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения в многоквартирном доме по Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярвеле ударил свою сожительницу.
Задержан также 41-летний мужчина, который в многоквартирном доме по улице Раху в Нарве напал на свою супругу.
На улице Вахтра в Нарве на 37-летнюю женщину напал знакомый семьи.
А в многоквартирном доме по улице Ору в Нарве 38-летний пьяный мужчина напал на свою сожительницу. Полиция задержала мужчину.
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