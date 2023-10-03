Судьбу своей гимназии Тойла решит уже в октябре

- План А предусматривает, что все продолжится по-старому. В этом случае придется осуществить реконструкцию школы, однако вопрос, на какие деньги - ее не поддержит ни один из фондов, а у самой волости таких возможностей нет. Возникает также вопрос, кто ответит, если у нашей молодежи в будущем не окажется хорошей, современной школьной среды. Волостное управление считает, что этот план применять не нужно. Гимназическую ступень можно сохранять, когда есть дети, однако искусственно содержать ее смысла нет, - полагает Эве Эаст.

План В предусматривает снос старого школьного здания и строительство на том же месте нового. "В этом случае надо будет подумать о замещающей площади, каковой в Тойлаской волости нет, а также о транспорте для детей. План С предусматривает строительство нового здания в новом месте, а дети продолжат учебу до готовности новой школы в нынешнем школьном здании. Предстоит выбрать лучшее решение о том, как наиболее разумно двигаться дальше. Если решат, что приоритетом является основная школа, то на ней мы и должны сосредоточиться", - сказала волостной старейшина.

Состоятся два публичных обсуждения

Более широкому кругу волостное управление представит обзор по вопросу школы 9 октября, когда на мызе Кукрузе состоится образовательный семинар по привлечению, и 12 октября на собрании родителей учащихся Тойлаской гимназии.