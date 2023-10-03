Судьбу своей гимназии Тойла решит уже в октябре

Предложение от государства - новое школьное здание, однако без гимназической ступени - лежит на столе уже несколько месяцев. В конце октября Тойлаское волостное собрание решит, начнет ли волость переговоры с министерством.
Содержанием переговоров с Министерством образования и науки стало бы строительство здания основной школы на 135 учебных мест при условии закрытия гимназической ступени.
Комиссия Тойлаского волостного собрания по образованию к концу сентября не приняла еще точки зрения по вопросу закрытия гимназической ступени. "Волостное управление должно подготовить для комиссий проект. Комиссии могут обсудить вопрос школы в октябре, на 25 октября запланировано заседание волостного собрания", - пояснила председатель Тойлаского волостного собрания Этти Кагаров.
На основании уже прошедших обсуждений у руководителя волостного собрания сложилось впечатление, что закрытие гимназической ступени большого противостояния не вызовет, поскольку учеников в школе мало - 56 в нынешнем учебном году. Разногласия возможны скорее относительно местоположения школьного здания, они прозвучали также на последнем заседании комиссии по образованию.
- Есть сторонники нового школьного здания на месте существующего здания гимназии или рядом с ним, так как там уже имеется инфраструктура: стадион, новая котельная и так далее. Некоторые поддерживают строительство нового школьного здания на площади Ференхоф в центре поселка Тойла, ведь тогда можно было бы построить многофункциональное здание, так сказать, дом общины.
Этти Кагаров еще не сформировала окончательную точку зрения по этому вопросу. "Тут есть свои плюсы и минусы, которые надо взвесить, однако для принятия решения о местоположении необходимо приложить расчеты".
Взвешиваются три варианта
Тойлаский волостной старейшина Эве Эаст подтвердила, что расчеты готовятся для всех трех планов A, B и C, и с ними смогут в ближайшее время ознакомиться на странице волости все желающие.
- План А предусматривает, что все продолжится по-старому. В этом случае придется осуществить реконструкцию школы, однако вопрос, на какие деньги - ее не поддержит ни один из фондов, а у самой волости таких возможностей нет. Возникает также вопрос, кто ответит, если у нашей молодежи в будущем не окажется хорошей, современной школьной среды. Волостное управление считает, что этот план применять не нужно. Гимназическую ступень можно сохранять, когда есть дети, однако искусственно содержать ее смысла нет, - полагает Эве Эаст.
План В предусматривает снос старого школьного здания и строительство на том же месте нового. "В этом случае надо будет подумать о замещающей площади, каковой в Тойлаской волости нет, а также о транспорте для детей. План С предусматривает строительство нового здания в новом месте, а дети продолжат учебу до готовности новой школы в нынешнем школьном здании. Предстоит выбрать лучшее решение о том, как наиболее разумно двигаться дальше. Если решат, что приоритетом является основная школа, то на ней мы и должны сосредоточиться", - сказала волостной старейшина.
Состоятся два публичных обсуждения
Более широкому кругу волостное управление представит обзор по вопросу школы 9 октября, когда на мызе Кукрузе состоится образовательный семинар по привлечению, и 12 октября на собрании родителей учащихся Тойлаской гимназии.
Первое народное обсуждение, на котором Министерство образования и науки ознакомило собравшихся с возможностью обновления школьного здания, состоялось в июне. Министерство считает, что существующее здание школы в Тойла слишком большое, амортизированное и недоиспользуемое. Также министерство не считает гимназию с менее чем ста учениками жизнеспособной, и уже сейчас ее содержание обходится волости дорого.
При закрытии гимназической части перед волостью открылась бы возможность ходатайствовать о пособии на строительство нового здания основной школы, площадь которого оказалась бы примерно на 40 процентов меньше нынешнего школьного комплекса площадью 4000 квадратных метров. Хозяйственные расходы на содержание нового здания поменьше оказались бы наполовину ниже нынешних и в результате больше денег удалось бы инвестировать не в здание, а в людей.
По словам советника министерства Пирет Сапп, это стало бы "шансом века" для обновления школьной инфраструктуры в Тойла. "Поэтому волости и общине стоило бы взвесить строительство новой основной школы вместо сохранения гимназической ступени в старой школе".
Сапп добавила, что выторгованные у Евросоюза на упорядочение сети основных школ примерно 50 миллионов евро министерство в полном объеме направит в Ида-Вирумаа. Требуемое от самоуправлений собственное участие составляет 15 процентов. Наряду с Тойла министерство сделало предложение о пособии городам Кохтла-Ярве, Нарва и Нарва-Йыэсуу, а также Алутагузеской волости.