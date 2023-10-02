ВИДЕО ⟩ Прощальная прогулка по старой школе

По словам директора Музея сланца Айнара Варинурма, проводившего экскурсию Дня защиты памятников старины, это была, очевидно, последняя такая крупная прогулка по данному зданию. Спроектированное архитектором Антоном Соансом и построенное в 1939 году школьное здание, в котором отучились десятки тысяч жителей Кохтла-Ярве и его окрестностей, уже несколько лет пустует. Здание разваливается, и в нем становится все больше таких частей, куда заходить уже небезопасно.