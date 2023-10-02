ВИДЕО ⟩ Прощальная прогулка по старой школе

В воскресенье около полусотни человек воспользовались редкой возможностью посетить расположенное в старом городе Кохтла-Ярве бывшее школьное здание.
По словам директора Музея сланца Айнара Варинурма, проводившего экскурсию Дня защиты памятников старины, это была, очевидно, последняя такая крупная прогулка по данному зданию. Спроектированное архитектором Антоном Соансом и построенное в 1939 году школьное здание, в котором отучились десятки тысяч жителей Кохтла-Ярве и его окрестностей, уже несколько лет пустует. Здание разваливается, и в нем становится все больше таких частей, куда заходить уже небезопасно.
Определенности относительно дальнейшей судьбы здания нет. По первоначальным оценкам, реновация обошлась бы более чем в десять миллионов евро.