ОДИН ВОПРОС ⟩ Из чего исходит такой оптимизм, что Ида-Вирумаа удастся в срок использовать деньги Фонда справедливого перехода?

- Он исходит прежде всего из того, что и вы, как члены горсобрания, заинтересованы в том, чтобы эти деньги были использованы, и содействуете этому. Это в интересах как нашего региона, так и в том числе Кохтла-Ярве и других здешних самоуправлений. Эти деньги нужны не Министерству финансов или EAS [Целевому учреждению развития предпринимательства]. Они нужны Ида-Вирумаа. Исходя из этого, я верю, что все вы поговорите о возможностях фонда как со своими избирателями, так и с действующими здесь предприятиями. В таком случае эти деньги будут использованы целесообразно и это принесет пользу всему Ида-Вирумаа.