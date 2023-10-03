Большую часть выделенных Ида-Вирумаа из Фонда справедливого перехода 350 миллионов евро надо использовать к концу 2026 года. В то же время на сегодняшний день приняты решения о финансировании только по отдельным ходатайствам, которые не охватывают даже десяти процентов этой суммы. Данная тема была затронута на последнем заседании Кохтла-Ярвеского горсобрания, на котором координатор Министерства финансов Иван Сергеев ознакомил в качестве гостя с возможностями фонда.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Из чего исходит такой оптимизм, что Ида-Вирумаа удастся в срок использовать деньги Фонда справедливого перехода?
Координатор Министерства финансов по справедливому переходу ИВАН СЕРГЕЕВ:
- Он исходит прежде всего из того, что и вы, как члены горсобрания, заинтересованы в том, чтобы эти деньги были использованы, и содействуете этому. Это в интересах как нашего региона, так и в том числе Кохтла-Ярве и других здешних самоуправлений. Эти деньги нужны не Министерству финансов или EAS [Целевому учреждению развития предпринимательства]. Они нужны Ида-Вирумаа. Исходя из этого, я верю, что все вы поговорите о возможностях фонда как со своими избирателями, так и с действующими здесь предприятиями. В таком случае эти деньги будут использованы целесообразно и это принесет пользу всему Ида-Вирумаа.