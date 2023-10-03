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Силы обороны приступят к строительству в Ида-Вирумаа новых складов примерно за десять миллионов евро

Эрик Гамзеев
, журналист
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В Йыхвиском военном городке Сил обороны и рядом с ним за последние годы появились как новые жилые дома и казармы, так и ангары для техники и прочие сооружения. Где в Ида-Вирумаа расположится новый складской комплекс стоимостью около десяти миллионов евро, Государственный центр оборонных инвестиций пока не сообщает.
В Йыхвиском военном городке Сил обороны и рядом с ним за последние годы появились как новые жилые дома и казармы, так и ангары для техники и прочие сооружения. Где в Ида-Вирумаа расположится новый складской комплекс стоимостью около десяти миллионов евро, Государственный центр оборонных инвестиций пока не сообщает. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Силы обороны приступят к строительству в Ида-Вирумаа нового складского комплекса примерно за десять миллионов евро.

Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) заключил договор о проектировании и строительстве с акционерным обществом "Nordecon", чтобы возвести в Ида-Вирумаа складской комплекс, который должен быть построен в 2024 году. Стоимость договорных работ (с налогом с оборота) составляет около 9,7 миллиона евро. Наряду со складским комплексом будет построена необходимая инфраструктура.

Пресс-представитель RKIK Ханна Ротмейстер сказала, что поначалу не уточняется, где будет создан комплекс.

В 2021 году RKIK запросил у Йыхвиского волостного управления проектные условия для расширения военного городка. Новые склады для хранения вооружения планировалось тогда построить по соседству с нынешним военным городком в лесу у деревни Паргитагузе, расположенном между шоссе Йыхви-Васкнарва и Козе-Йыхви.

Руководитель Северо-Восточного портфеля Государственного центра оборонных инвестиций Кюлли Тульвик сказала тогда, что необходимость в новых складах и прочей инфраструктуре возникла, поскольку входящий в состав 1-й пехотной бригады Сил обороны Калевский пехотный батальон переехал из Палдиски в Йыхви. "В результате его переезда значительно увеличился личный состав Сил обороны в Йыхвиском военном городке", - отметила она.

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