Силы обороны приступят к строительству в Ида-Вирумаа новых складов примерно за десять миллионов евро

Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) заключил договор о проектировании и строительстве с акционерным обществом "Nordecon", чтобы возвести в Ида-Вирумаа складской комплекс, который должен быть построен в 2024 году. Стоимость договорных работ (с налогом с оборота) составляет около 9,7 миллиона евро. Наряду со складским комплексом будет построена необходимая инфраструктура.

Пресс-представитель RKIK Ханна Ротмейстер сказала, что поначалу не уточняется, где будет создан комплекс.

В 2021 году RKIK запросил у Йыхвиского волостного управления проектные условия для расширения военного городка. Новые склады для хранения вооружения планировалось тогда построить по соседству с нынешним военным городком в лесу у деревни Паргитагузе, расположенном между шоссе Йыхви-Васкнарва и Козе-Йыхви.