ПРИРОДА ⟩ Сентябрь нынче порадовал летним теплом

Средняя температура воздуха в сентябре составила 15,6 градуса (норма или среднее значение за период 1991-2020 годов - 12,2 градуса). До этого самый теплый сентябрь был 99 лет назад - в 1934 году, когда средняя температура воздуха в Эстонии составила в первом осеннем месяце 15,1 градуса.

Синоптик Тайми Пальяк рассказала ERR, что минувший сентябрь был по сути летним месяцем. "Он был намного выше среднего по целому ряду категорий. Можно с уверенностью сказать, что сентябрь был скорее летним месяцем, чем осенним, и вполне сопоставим с августом", - отметила Пальяк.