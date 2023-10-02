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Эстония в лидерах по темпу роста больших городов

Северное побережье
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В Сомпаской части города Кохтла-Ярве много домов, от которых остались одни развалины.
В Сомпаской части города Кохтла-Ярве много домов, от которых остались одни развалины. Фото: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Согласно опубликованному Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) двухгодичному исследованию, разница в доходах жителей столицы и остальных регионов Эстонии все углубляется.

"Эстония продолжает выделяться на фоне стран Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) с большими региональными различиями в валовом внутреннем продукте (ВВП) на душу населения, но после достижения высокого уровня примерно в 2010 году, в последние годы показатель стабилизировался на несколько более низком уровне», - сообщается в пресс-релизе Министерства регионов и сельского хозяйства.

В то же время Эстония является одной из стран OECD, где в последние несколько десятилетий рост населения наиболее сильно концентрировался в крупных городских районах. В сельскохозяйственном секторе занятость в Эстонии неуклонно снижается, а в сфере услуг продолжает расти. При этом различия в производительности труда между регионами сокращаются. Доступность во времени и пространстве к таким услугам как высшее образование и медицинские учреждения в Эстонии оценивается как одна из худших в странах OECD.

В "Региональном прогнозе 2023" представлена новая информация об изменениях в неравенстве в странах и регионах ОЭСР за последние двадцать лет. Оцениваются различные показатели, такие как доходы населения и доступ жителей к услугам и подчеркивается цена регионального неравенства.

В докладе также прогнозируются глобальные сценарии будущего до 2045 год и оценивается, как они могут повлиять на различия в развитии разных типов регионов, а также на их конкурентоспособность в будущем и что эти перспективы могут внести в экономику, социальную жизнь и политическую стабильность. Предлагается также дорожная карта политических инструментов для лучшего администрирования развития регионов.

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Эстония
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