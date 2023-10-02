В Силламяэ подешевеет отопление

Согласно ходатайству, которое на прошлой неделе занимающаяся производством и продажей тепла в Силламяэ компания Silpower направила Департаменту конкуренции, стоимость тепловой энергии в городе будет снижена с 73,42 евро до 67,11 евро за мегаватт-час без учета налога с оборота.

- С чем связано решение снизить цены на отопление? В первую очередь с тем, что подешевело топливо, - сказал в пятницу Rus.ERR директор по развитию Silpower Сергей Куликов.

По его данным, Департамент конкуренции уже прислал компании позитивный ответ на ходатайство, а новые цены начнут действовать уже с 1 ноября.

- Департамент конкуренции 28 сентября утвердил предельную цену в размере 67,11 €/МВт-ч для конечных потребителей в сетевой зоне Силламяэ, которая будет применяться с 1 ноября, - подтвердила Rus.ERR руководитель отдела ценового регулирования ведомства Керту Сауль.

С учетом налога с оборота новая цена составит 80,53 евро за мегаватт-час вместо нынешних 88,1 евро.

Ранее Rus.ERR написал о том, что в Силламяэ с 1 октября немного подешевеет вода.

Напомним, в последней раз тарифы на отопление менялись в Силламяэ в январе - тогда они выросли примерно на 30%.