ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Что властный переворот дал бы городу Кохтла-Ярве?

Локомотивом свержения горуправления является фракция Центристской партии, пристегнувшая к себе еще трех депутатов, которые были тесно связаны с бизнесом семьи Осипенко. Если этот план пройдет, то не будет слишком большим преувеличением сказать, что длившийся почти четверть века период правления Корба и Осипенко городом Кохтла-Ярве вновь вернется после промежуточного инакомыслия. В кохтла-ярвеской ячейке Центристской партии произошли, правда, косметические изменения и председателем партийного округа является уже не Корб, а молодой Сергей Лопин, однако в горсобрании руку в интересах Центристской партии по-прежнему поднимают как Корб, Рийна Иванова и Арне Берендсен, так и другие ветераны политики, десятки лет державшие в своих руках бразды правления городом.

Наверняка несложно составить список того, за что можно упрекнуть горуправление мэра Вирве Линдер. Как за маленький опыт, так и за большое количество непопулярных решений, причины некоторых из которых кроются в решениях предыдущих городских властей. В то же время Линдер сумела внести массу свежести в руководство городом Кохтла-Ярве и веру в лучшее будущее. Ничего подобного сторонники властного переворота наколдовать откуда-то не смогут. Что может предложить Центристская партия как партия, находящаяся в государстве в оппозиции и теряющая популярность под руководством нового председателя Кылварта?

Горуправление Линдер за восемь месяцев более-менее сумело обжиться в новой роли. Его замена означала бы для города новый период замешательства.