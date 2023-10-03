Жители Эстонии стали больше путешествовать

По сравнению с первой половиной прошлого года за первые шесть месяцев 2023 года увеличилось количество поездок как внутри страны, так и за границу.

- В первом полугодии этого года было совершено около 701 200 поездок с ночевкой за границу, что в 1,5 раза больше, чем за тот же период год назад. При этом совершено почти 1 375 100 внутренних рейсов с ночевкой, что в 1,2 раза больше, чем в прошлом году, - сказала аналитик Департамента статистики Сигрид Саагпакк.

За границей отдыхает столько же людей, сколько до пандемии. "Количество туристических поездок с ночевкой за границу, совершенных за первые шесть месяцев 2023 года, находится на том же уровне, что и туристические поездки, совершенные в первом полугодии 2019 года. Всего в первом полугодии этого года было совершено 465 600 поездок на отдых за границу", - сказала Саагпакк.

Больше всего поездок продолжительностью от одной до трех ночей было совершено в первом квартале 2023 года, а во втором квартале было больше поездок продолжительностью от четырех до семи ночей.