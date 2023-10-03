Искусственный интеллект все чаще используется при анализе работы камер видеонаблюдения в Эстонии

Камеры наблюдения все чаще используются для контроля как общественных мест, так и частной собственности. Камер так много, что человеческий глаз уже не в состоянии отслеживать все передаваемыми ими изображения. Это способен делать искусственный интеллект. В случае угрозы он может подать сигнал тревоги, проверкой которой затем занимается человек.

Прийт Орассон из охранной фирмы G4S пояснил rus.err, что искусственный интеллект может определить, что кто-то бродит ночью по частной территории или пристально рассматривает автомобили на стоянке.

- Он также может фиксировать, что были оставлены какие-то объекты. Например, если кто-то пришел с чемоданом и оставил его, - рассказал Орассон.

По словам приглашенного лектора ИТ-права юридического факультета Тартуского университета Маарьи Пильд, на самом деле не до конца понятно, как искусственный интеллект может быть использован в работе камер.

- В последнее время возникли опасения и вопросы по поводу использования искусственного интеллекта. У нас есть положение о защите персональных данных, и вопрос в том, разрешает закон такое или нет, - отметила Пильд.