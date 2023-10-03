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Безработица в Эстонии растет вторую неделю подряд

Северное побережье
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Фото: Mailiis Ollino

По положению на 1 октября, на учете в Кассе по безработице стояли 49 491 человек - на 205 больше, чем неделей ранее. Уровень зарегистрированной безработицы остался на отметке в 7,4%.

По уездам наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа - 12%. Общее количество нетрудоустроенных лиц в этом уезде составляет 6775.

Самый низкий уровень безработицы остается на Хийумаа - 4,3%, где общее число безработных составляет 166 человек.

В Харьюмаа уровень безработицы равен 7%. Без работы в столичном регионе остаются 23 681 человек, большинство из них - жители Таллинна.

В Тартуском уезде уровень безработицы равен 6,4%, а общее количество безработных - 5127.

Из украинских беженцев в качестве безработных зарегистрированы 4282 человека. Доля украинских беженцев в общем числе безработных составляет 8,7%. Свыше 13 900 беженцев нашли в Эстонии работу.

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