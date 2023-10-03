Безработица в Эстонии растет вторую неделю подряд

По положению на 1 октября, на учете в Кассе по безработице стояли 49 491 человек - на 205 больше, чем неделей ранее. Уровень зарегистрированной безработицы остался на отметке в 7,4%.
По уездам наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа - 12%. Общее количество нетрудоустроенных лиц в этом уезде составляет 6775.
Самый низкий уровень безработицы остается на Хийумаа - 4,3%, где общее число безработных составляет 166 человек.
В Харьюмаа уровень безработицы равен 7%. Без работы в столичном регионе остаются 23 681 человек, большинство из них - жители Таллинна.
В Тартуском уезде уровень безработицы равен 6,4%, а общее количество безработных - 5127.
Из украинских беженцев в качестве безработных зарегистрированы 4282 человека. Доля украинских беженцев в общем числе безработных составляет 8,7%. Свыше 13 900 беженцев нашли в Эстонии работу.