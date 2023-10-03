На автозаправках начали предоставлять информацию о стоимости 100-километровой поездки

- Цель - предоставить информацию о средней стоимости поездки на 100 км на разных транспортных средствах и видах топлива. Мы должны двигаться к более экономичной и чистой энергетике, и одной из предпосылок для этого является предоставление потребителям возможности принимать более обоснованные решения, - сказал Сандер Салму, заместитель канцлера по мобильности Министерства изменения климата.

Отныне заправочные станции будут иметь QR-код, который потребитель при желании сможет отсканировать камерой телефона и ознакомиться с информацией о ценах, опубликованной на сайте Департамента транспорта. QR-код должен находиться рядом с кассой, на витрине или в другом видном месте.

Данные основаны на средних ценах на топливо за прошедший календарный квартал и среднем расходе топлива различными категориями транспортных средств. Топливом считается базовое топливо транспортного средства, т.е. если базовым топливом транспортного средства является бензин, но транспортное средство также оснащено электродвигателем и аккумулятором, транспортное средство считается бензиновым.