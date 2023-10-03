Жители Эстонии ежегодно выкидывают 167 000 тонн еды

В Эстонии каждый год выбрасывается в среднем 25 кг еды на человека. Каждая третья сумка с едой, которую жители Эстонии забирают домой из магазинов, попадает в мусорное ведро.
По данным исследования, ежегодно в Эстонии образуется около 167 000 тонн пищевых отходов. Хотя широко распространено мнение, что магазины, школы и рестораны являются крупнейшими расточителями, на самом деле большая часть продуктов питания выбрасывается в домашних хозяйствах.
По словам министра климата Кристена Михала, потребность в продуктах питания растет, но тонны высококачественных продуктов питания по-прежнему выбрасываются впустую.
- Неразумно платить дважды - покупать еду, а затем снова платить за выброшенную еду как вывоз мусора. Перепроизводство также наносит ущерб окружающей среде, а производство отходов является частью климатических проблем. Стоит действовать разумно, это полезно для семейного кошелька, а также для окружающей среды и климата, - сказала Михал.
По словам регионального министра Мадиса Калласа, производство продуктов питания и продукты питания не ценятся достаточно.
- Длинные прилавки с едой в магазинах создают впечатление, что всего в изобилии, но надо понимать, что ничего не дается легко и бесплатно. Ценные сельскохозяйственные угодья, плодородие почвы, вода, электричество и топливо были использованы для производства и транспортировки продуктов питания. Выбрасывая еду, использование этих ресурсов оказалось бесполезным. Поэтому одной из целей Эстонского месяца еды в этом году было привлечь внимание к проблеме пищевых отходов и рекомендовать больше мероприятий по экономии продуктов питания, - сказала Каллас.
По данным исследования, больше всего продуктов питания выбрасывается в семьях с детьми, и на это есть разные причины. Например, вкусовые предпочтения детей часто меняются, поэтому еда, которую они любят есть сегодня, может не понравиться на следующий день. Однако часто слишком усердно запасаемые товары со скидкой выбрасывают, потому что они портятся еще до того, как их можно будет потребить.