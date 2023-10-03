Жители Эстонии ежегодно выкидывают 167 000 тонн еды

По данным исследования, ежегодно в Эстонии образуется около 167 000 тонн пищевых отходов. Хотя широко распространено мнение, что магазины, школы и рестораны являются крупнейшими расточителями, на самом деле большая часть продуктов питания выбрасывается в домашних хозяйствах.

По словам министра климата Кристена Михала, потребность в продуктах питания растет, но тонны высококачественных продуктов питания по-прежнему выбрасываются впустую.

- Неразумно платить дважды - покупать еду, а затем снова платить за выброшенную еду как вывоз мусора. Перепроизводство также наносит ущерб окружающей среде, а производство отходов является частью климатических проблем. Стоит действовать разумно, это полезно для семейного кошелька, а также для окружающей среды и климата, - сказала Михал.

По словам регионального министра Мадиса Калласа, производство продуктов питания и продукты питания не ценятся достаточно.

- Длинные прилавки с едой в магазинах создают впечатление, что всего в изобилии, но надо понимать, что ничего не дается легко и бесплатно. Ценные сельскохозяйственные угодья, плодородие почвы, вода, электричество и топливо были использованы для производства и транспортировки продуктов питания. Выбрасывая еду, использование этих ресурсов оказалось бесполезным. Поэтому одной из целей Эстонского месяца еды в этом году было привлечь внимание к проблеме пищевых отходов и рекомендовать больше мероприятий по экономии продуктов питания, - сказала Каллас.