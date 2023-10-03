Спрос на эстонские продукты питания значительно снизился

Мониторинг покупательского поведения Kantar Emor за 2022 год показал, что почти три четверти, или 73% жителей Эстонии, отдают предпочтение отечественным продуктам питания, пишет rus.err.

- Это самый низкий результат за последние десять лет: год назад предпочтение было на уровне 78%, а в 2004 году, как и в 2017 году - на уровне 90%, - сказал эксперт по исследованиям Kantar Emor Айвар Воог.

- Уверенность в предпочтении отечественных продуктов также снижается: только 16% жителей полностью согласились с утверждением, что они отдают предпочтение отечественным продуктам при совершении покупок, по сравнению с 21% годом ранее, - добавил он.

Согласно исследованию, две трети потребителей принимают решение о покупке импульсивно, причем основными факторами, влияющими на такое решение, являются скидки (57%) и более низкая цена (38%), а уже потом в качестве аргумента следуют содержание и вкус конкретного продукта (26%) и надежный бренд (17%). Усилилась связь между предпочтением местных продуктов питания и размером доходов.