Спрос на эстонские продукты питания значительно снизился

Последнее совместное исследование покупательского поведения, проведенное компанией Kantar Emor и Союзом предприятий пищевой промышленности, показало, что предпочтение эстонскими потребителями отечественных продуктов питания упало до самого низкого уровня за последние десять лет.
Мониторинг покупательского поведения Kantar Emor за 2022 год показал, что почти три четверти, или 73% жителей Эстонии, отдают предпочтение отечественным продуктам питания, пишет rus.err.
- Это самый низкий результат за последние десять лет: год назад предпочтение было на уровне 78%, а в 2004 году, как и в 2017 году - на уровне 90%, - сказал эксперт по исследованиям Kantar Emor Айвар Воог.
- Уверенность в предпочтении отечественных продуктов также снижается: только 16% жителей полностью согласились с утверждением, что они отдают предпочтение отечественным продуктам при совершении покупок, по сравнению с 21% годом ранее, - добавил он.
Согласно исследованию, две трети потребителей принимают решение о покупке импульсивно, причем основными факторами, влияющими на такое решение, являются скидки (57%) и более низкая цена (38%), а уже потом в качестве аргумента следуют содержание и вкус конкретного продукта (26%) и надежный бренд (17%). Усилилась связь между предпочтением местных продуктов питания и размером доходов.
- На продовольственном рынке Эстонии царит большая конкуренция: помимо импортной продукции наши производители конкурируют еще и друг с другом, ведь в пищевой промышленности Эстонии действуют более 900 компаний. Это довольно хорошая новость для потребителя, поскольку конкуренция внутри сектора отражается в более широком ассортименте, - отметила руководитель Союза предприятий пищевой промышленности Сирье Потисепп.