В Эстонии резко выросло количество желающих сменить пол

В Эстонии количество заявлений о желании сменить пол растет экспоненциально, то есть увеличивается с каждым годом. Если в 2008 году в Министерство социальных дел на смену пола было подано всего два заявления, то в прошлом году уже 124.
Министр здравоохранения Рийна Сиккут (социал-демократы), отвечая на вопрос депутата Рийгикогу Хелира-Вальдора Сеэдера ("Отечество"), представила зарегистрированную в системе документооборота Министерства социальных дел информацию о заявлениях о направлении на медицинскую экспертную комиссию (МЭК), а также об изданных Министерством социальных дел на основании решений МЭК о разрешении медицинских процедур по смене пола, пишет RusPostimees.
В период с 2008 по 2022 год в Министерство социальных дел было подано 304 заявления о желании сменить пол, а больше всего их было подано в прошлом году - 124. В этом же году министр подписал 29 приказов, позволяющих проводить медицинские процедуры по смене пола.
Всего с 2000 по 2022 годы министр социальных дел подписал 205 приказов, позволяющих проводить медицинские процедуры по смене пола. Больше всего приказов было подписано в 2020 году - 43. В прошлом году министр подписал 29 таких приказов.
Из ответа Сиккут также следует, что не за каждым приказом следовало изменение данных о поле в Регистре народонаселения. «Совместно с Министерством внутренних дел мы уточнили количество изменений данных о поле в Регистре народонаселения. Статистика доступна с 2010 года, когда был создан регистр», - говорится в ответе.
Исходя из данных статистики Регистра народонаселения, с 2010 по 2023 годы 122 человека сменили пол. Из них 68 совершили трансгендерный переход в мужчину, а 54 - в женщину.