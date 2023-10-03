Кандидат в мэры Нарвы встретился с оппозицией

Главным претендентом на предстоящих в четверг выборах нового мэра Нарвы является кандидат от правящей фракции Яан Тоотс (Центристская партия). Оппозиционная фракция "RESPEKT" встретилась с Тоотсом, чтобы обсудить возможность сотрудничества горуправы и оппозиции.

- На прошлой неделе мы действительно решили, что было бы хорошо встретится с Тоотсом до сессии. Нам действительно важно понять насколько продуктивной и конструктивной может быть наше сотрудничество с предполагаемым новым мэром. В Тарту Яан Тоотс является депутатом, и там он находится в оппозиции, поэтому мы надеемся, что его опыт оппозиционного депутата будет иметь положительное влияние на его готовность сотрудничать с нами в Нарве, - прокомментировал заместитель председателя фракции "RESPEKT" Денис Ларченко.

Бывший мэр Нарвы и новый член оппозиционной фракции Катри Райк имеет схожее мнение о необходимости сотрудничества вне зависимости от принадлежности к кому-либо из лагерей.

- В ближайшие годы Нарва столкнется с большим количеством разных вызовов. Нам необходимо консолидироваться для того, что выйти из сложных ситуаций с минимальными для города и горожан потерями. Сейчас не время для популизма, поэтому я надеюсь, что мы сможем учитывать мнения друг друга и принимать их не просто во внимание, а все же находить реальные компромиссы. Мэр города должен работать на благо всех его жителей, - сказала экс-мэр.

По ее словам, если в предыдущие годы город мог в большей степени надеяться на помощь государства, то из-за экономического кризиса и курса жесткой экономии на эту помощь рассчитывать не приходится.