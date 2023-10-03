Хендрик Агур: Недопустимо проводить учения по отражению внезапной атаки в школах вместе с учащимися

Уже много лет существует общая позиция силовых структур и руководства школ, что подобные учения с участием школьников проводить нельзя, поскольку это может стать источником мотивации, приемов и вдохновения для некоторых учащихся или бывших учеников с нестабильной нервной системой или злыми намерениями совершить что-то подобное самим.

28 сентября на совещании директоров школ Ида-Вирумаа внимание полицейских, проводивших обучение на тему внезапных нападений, было обращено на то, что запланированные на 2 октября в Йыхви учения по отражению внезапного нападения не соответствуют считавшемуся до сих пор правильным пониманию не привлекать к этому учеников. Но все равно это было сделано.

Я не считаю это правильным и рекомендую избегать подобных вещей в будущем. Руководителям школ советую не соглашаться на подобные акции. Азарт, драйв и "достоверность" не перевешивают ожидаемую пользу, но добавляют рисков. Конкретные действия, разыгрываемые в ходе учения, могут и не повториться в чрезвычайной ситуации, и поэтому такое учение мало чему может научить.

Однако в каждой школе должен быть план кризисного регулирования и договоренности с персоналом о том, как вести себя в чрезвычайных ситуациях. Поэтому приветствуются тренинги и учения с участием школьного персонала, но не учеников. С учащимися необходимо провести учение по эвакуации при пожаре. Это элементарно.