В Ахтмеской школе искусств во избежание увольнений снизили нагрузку преподавателей

В Ахтмеской школе искусств приступили к учебе 233 ученика, из которых 19 первокурсников на музыкальном отделении, пять на эстрадном и десять на художественном.

- Не зря весной провели встречи и рекламные концерты в школах и детсадах, - довольна результатом директор Ахтмеской школы искусств Яна Унт. - Учебный год начался даже лучше, чем ожидали: все группы открылись, а на программу свободного обучения - изучать предметы выборочно - есть даже маленькая очередь. Приглашаем, как только место освободится - каждый год так бывает, что кто-то уходит по разным причинам.

Директор школы не скрывает, что весной переживания были.

- Экономическая ситуация в городе всех заставила искать резервы. Нам тоже пришлось думать, как уложиться в бюджет, который меньше прошлогоднего. Учителям уменьшили нагрузку, но все-таки весь коллектив сохранили, и главное, что все дети, кто сдавал экзамен, получили возможность учиться по выбранному направлению. Группы сокращать не пришлось - общее количество поступающих меньше, ведь и количество детей в городе тоже уменьшается. Предполагали, что придется закрыть группу для взрослых по программе свободного обучения, но двоих смогли взять.

В кружке и студии занятия бесплатные