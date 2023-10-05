В Ахтмеской школе искусств во избежание увольнений снизили нагрузку преподавателей

Несмотря на уменьшение бюджета, в Ахтмескую школу искусств в этом году смогли поступить все дети, пожелавшие здесь получить дополнительное музыкальное или художественное образование.
В Ахтмеской школе искусств приступили к учебе 233 ученика, из которых 19 первокурсников на музыкальном отделении, пять на эстрадном и десять на художественном.
- Не зря весной провели встречи и рекламные концерты в школах и детсадах, - довольна результатом директор Ахтмеской школы искусств Яна Унт. - Учебный год начался даже лучше, чем ожидали: все группы открылись, а на программу свободного обучения - изучать предметы выборочно - есть даже маленькая очередь. Приглашаем, как только место освободится - каждый год так бывает, что кто-то уходит по разным причинам.
Директор школы не скрывает, что весной переживания были.
- Экономическая ситуация в городе всех заставила искать резервы. Нам тоже пришлось думать, как уложиться в бюджет, который меньше прошлогоднего. Учителям уменьшили нагрузку, но все-таки весь коллектив сохранили, и главное, что все дети, кто сдавал экзамен, получили возможность учиться по выбранному направлению. Группы сокращать не пришлось - общее количество поступающих меньше, ведь и количество детей в городе тоже уменьшается. Предполагали, что придется закрыть группу для взрослых по программе свободного обучения, но двоих смогли взять.
В кружке и студии занятия бесплатные
На художественном отделении открыли самоокупаемый подготовительный курс и кружок керамики, который ведет Марина Мельник. Причем занятия керамикой бесплатные, потому что финансируются из госдотации образования по интересам. Эта же поддержка позволила открыть при музыкальном отделении новую вокальную студию для учеников от 7 до 19 лет.
- В студию пришли шесть человек, для начинания очень хорошо, - радуется директор. - Индивидуальные и ансамблевые занятия ведет Наталья Шатеева, которая также преподает на эстрадном отделении. Не сомневаюсь, что к концу учебного года они подготовят красивый концерт.
Уроки для гостей раз в месяц
АШИ продолжает сотрудничество с Ахтмеской основной школой - раз в месяц здесь проходят уроки музыки или рисования по школьной программе, которые проведут учителя школы искусств.
- В прошлом году фокусировались на музыке и животном мире Эстонии, ребятам очень нравится, потому что это приносит разнообразие в процесс учебы, новые впечатления, они чувствуют себя более раскованными, - объясняет цель сотрудничества Яна Унт. - В прошлом году результатом этих уроков стал фестиваль Средневековья в конце учебного года. В этом году учителя тему планируют расширить.
"Неформальные уроки" раз в месяц ждут учеников вторых, четвертых и седьмых классов. Чтобы разнообразить занятия, АШИ приобретает разные дополнительные инструменты, которых в школе либо вообще не было, либо не хватает.
По словам Яны, на новый учебный год у школы искусств много планов - продолжат традиционные мероприятия, участие в конкурсах. Уже начинают готовиться к большому рождественскому концерту, который пройдет 15 декабря в Кохтла-Ярвеском центре культуры. Перед началом здесь же откроется итоговая выставка ХV международного конкурса рисунков "Искусство: игра или творчество?" и состоится церемония награждения победителей.