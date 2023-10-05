"KinoFF 2023" откроет фильм о нарвитянке Алике Миловой

По словам директора фестиваля и главного продюсера Яны Будковской, в кинопрограмме традиционно переплетаются разные культуры и жанры, можно будет встретиться с творческими людьми - режиссерами и актерами, поучаствовать в мастер-классах, поделиться идеями и обсудить будущее и настоящее.

- "KinoFF" отмечает пятилетие, и мы с гордостью представим новый визуальный стиль, который поможет ближе познакомить идавирусцев с удивительными историями о наших людях и местах, - обещает она. - Откроем юбилейный фестиваль документальным фильмом об Алике Миловой, наверное, самой известной на сегодняшний день нарвитянке. В этот вечер в своем родном городе юная певица расскажет о том, как важно верить в будущее и вдохновлять себя и окружающих, как ей удалось вопреки хейту и прогнозам букмекеров стать одной из самых заметных участниц конкурса.