"KinoFF 2023" откроет фильм о нарвитянке Алике Миловой

Пятый кинофестиваль "KinoFF" пройдет с 7 по 19 ноября в Кохтла-Ярве, Йыхви и Нарве. Торжественная церемония открытия на этот раз состоится в Нарве в концертном доме "Geneva" 10 ноября в 19.00. В этот вечер зритель заглянет в закулисье "Евровидения-2023" в документальном фильме Михаила Идова и Михаила Вальтфогеля "Мосты в Ливерпуль", который расскажет о нарвитянке Алике Миловой.
По словам директора фестиваля и главного продюсера Яны Будковской, в кинопрограмме традиционно переплетаются разные культуры и жанры, можно будет встретиться с творческими людьми - режиссерами и актерами, поучаствовать в мастер-классах, поделиться идеями и обсудить будущее и настоящее.
- "KinoFF" отмечает пятилетие, и мы с гордостью представим новый визуальный стиль, который поможет ближе познакомить идавирусцев с удивительными историями о наших людях и местах, - обещает она. - Откроем юбилейный фестиваль документальным фильмом об Алике Миловой, наверное, самой известной на сегодняшний день нарвитянке. В этот вечер в своем родном городе юная певица расскажет о том, как важно верить в будущее и вдохновлять себя и окружающих, как ей удалось вопреки хейту и прогнозам букмекеров стать одной из самых заметных участниц конкурса.
Билеты поступят в продажу в конце октября, но абонементы уже можно приобрести - 10 киносеансов в любом из городов можно посетить за 40 евро. Подробнее о фестивальных мероприятиях можно узнать на странице фестиваля www.kinoff.ee и в социальных сетях "Facebook" и "Instagram".