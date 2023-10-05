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История учащегося года ⟩ Когда травма временно закрывает старую дверь, учеба открывает новые

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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Пилле Пярс во дворе кохтла-ярвеского детсада "Karuke". "Сейчас я могу сказать, что "прибыла на место" и работа в детском саду мне нравится", - говорит занимающаяся танцами не один десяток лет женщина.
Пилле Пярс во дворе кохтла-ярвеского детсада "Karuke". "Сейчас я могу сказать, что "прибыла на место" и работа в детском саду мне нравится", - говорит занимающаяся танцами не один десяток лет женщина. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Пилле Пярс (56) особенно активно взялась за учебу после того, как вырастила четверых детей и у нее появилось больше времени для себя. "Обучаясь, ты постоянно нагружаешь работой "биокомпьютер" в своей голове и благодаря этому долгое время остаешься молодой", - уверена ида-вирумааский учащийся года, работающая учителем в кохтла-ярвеском детсаду "Karuke", руководящая двумя группами народного танца и, конечно, продолжающая учебу.

Победители конкурса "Учащийся года" в Ида-Вирумаа

  • Учащийся года - учитель и хореограф Пилле Пярс
  • Специальные премии "Учащийся года" - равный консультант Надежда Цюпа и организатор мероприятий общины Яне Тынурист
  • Работодатель года - Алутагузеская дружина "Кайтселийта"
  • Специальная премия "Работодатель года" - Нарвский музей
  • Обучающий года - старшая медсестра отделения сестринской помощи Нарвской больницы Галина Кузнецова, руководитель открытия хосписа
  • Специальная премия "Обучающий года" - лектор по здравоохранению Арго Соолеп
  • Учебное достижение года - методические учебные советы школ Алутагузеской волости, где обмениваются опытом
  • Специальная премия "Учебное достижение года" - учебная группа "Minu eduplaan" ("Мой план успеха")

Пилле много лет действовала в области культуры и танца, однако постоянно ощущала в себе учительскую жилку. Перемены в трудовой сфере привели ее три года назад в кохтла-ярвеский детсад "Karuke".

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