История учащегося года ⟩ Когда травма временно закрывает старую дверь, учеба открывает новые

Пилле Пярс во дворе кохтла-ярвеского детсада "Karuke". "Сейчас я могу сказать, что "прибыла на место" и работа в детском саду мне нравится", - говорит занимающаяся танцами не один десяток лет женщина.

Пилле Пярс (56) особенно активно взялась за учебу после того, как вырастила четверых детей и у нее появилось больше времени для себя. "Обучаясь, ты постоянно нагружаешь работой "биокомпьютер" в своей голове и благодаря этому долгое время остаешься молодой", - уверена ида-вирумааский учащийся года, работающая учителем в кохтла-ярвеском детсаду "Karuke", руководящая двумя группами народного танца и, конечно, продолжающая учебу.