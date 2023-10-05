Пилле Пярс (56) особенно активно взялась за учебу после того, как вырастила четверых детей и у нее появилось больше времени для себя. "Обучаясь, ты постоянно нагружаешь работой "биокомпьютер" в своей голове и благодаря этому долгое время остаешься молодой", - уверена ида-вирумааский учащийся года, работающая учителем в кохтла-ярвеском детсаду "Karuke", руководящая двумя группами народного танца и, конечно, продолжающая учебу.
Для подписчиков
История учащегося года ⟩ Когда травма временно закрывает старую дверь, учеба открывает новые
Победители конкурса "Учащийся года" в Ида-Вирумаа
- Учащийся года - учитель и хореограф Пилле Пярс
- Специальные премии "Учащийся года" - равный консультант Надежда Цюпа и организатор мероприятий общины Яне Тынурист
- Работодатель года - Алутагузеская дружина "Кайтселийта"
- Специальная премия "Работодатель года" - Нарвский музей
- Обучающий года - старшая медсестра отделения сестринской помощи Нарвской больницы Галина Кузнецова, руководитель открытия хосписа
- Специальная премия "Обучающий года" - лектор по здравоохранению Арго Соолеп
- Учебное достижение года - методические учебные советы школ Алутагузеской волости, где обмениваются опытом
- Специальная премия "Учебное достижение года" - учебная группа "Minu eduplaan" ("Мой план успеха")