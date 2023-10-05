Рийна Солман: В Ида-Вирумаа государство должно больше брать на свои плечи

"Ида-Вирумаа нуждается в программе развития, а не только в специальном представителе". Рийна Солман, член Рийгикогу, "Isamaa"

Вместо создания всего лишь должности спецпредставителя государство должно бы разработать для Ида-Вирумаа более широкую программу развития, чтобы не только стараться поддержать местные самоуправления, а помочь регионам сдвинуться с мертвой точки и перенять у них важные обязанности. Огосударствление образования приняли в Ида-Вирумаа уже без особого противостояния. Для гарантии эстоноязычного образования правильно было бы также передать государству школы всех крупнейших городов уезда.

По моей оценке, государство может также заставить более эффективно действовать региональные социальную сферу и сферу благоустройства, которая была связана с постоянными коррупционными скандалами, порой полностью парализовавшими местную власть. Хотя бы временно взяв на себя эти области деятельности, государство помогло бы крупнейшим центрам уезда сдвинуться с мертвой точки.

То есть я считаю, что создаваемое правительственное спецпредставительство или спецпредставитель должны бы возглавить эту деятельность. Таким образом государство создало бы для всех жителей региона более хорошую жизненную среду, а для всей Эстонии - более надежную ситуацию с безопасностью.

Совершенно понятно, что роль людей, которые выросли в информационном поле, формируемом российской властью и культурой, является в крупнейших самоуправлениях Ида-Вирумаа определяющей. Мы увидели также, что мэр города может быть прекрасным человеком, настроенным демократически, однако его выбор состоит в том, насколько долго ему позволят оставаться у власти, в итоге быстрое голосование о выражении недоверия настигло и Катри Райк.

Я оптимист и верю, что проживающие как в России, так и в Эстонии русские люди поймут, что демократическое устройство власти - это лучшее, что человечество может себе позволить. Однако мы должны признаться себе, что произойдет это не быстро, а, скорее, через десятилетия. То есть Ида-Вирумаа нуждается в программе развития, а не только в спецпредставителе.