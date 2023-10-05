Рийна Солман: В Ида-Вирумаа государство должно больше брать на свои плечи

Если говорить о зеленом повороте и этих лозунгах, то они не принесли Ида-Вирумаа дополнительного богатства, не сделали жизнь лучше. Напротив, тысячи хорошо оплачиваемых рабочих мест в сланцевой промышленности исчезли три-четыре года назад.
Первые всходы посеянных в теплицах фонда справедливого перехода семян и первый урожай мы можем ожидать в лучшем случае лишь через несколько лет. Местные жители заметили также, что связанное со сланцевой промышленностью загрязнение осталось в Ида-Вирумаа, а заработанные на этом деньги уходят в виде налогов большей частью в столицу.
Жизненную среду в Ида-Вирумаа пытались осовременить, чтобы и в Нарве, Кохтла-Ярве и Силламяэ были построены, например, в течение периода после восстановления независимости Эстонии первые новые квартирные дома, в которые бы с большим желанием и смелостью въезжали также проживающие в других частях Эстонии учителя, врачи, инженеры, предприниматели и другие специалисты. Теперь правительственная программа урезаний похоронила эти намерения, и мы слышали, как Нарва недавно отказалась от этого плана. О чем можно только сильно сожалеть.
Нужно, чтобы Ида-Вирумаа быстрее становился более эстоноязычным и эстонским по настрою. Это значит, что доля таких людей там должна вырасти. Сейчас происходит просто броуновское движение, и мы не знаем, когда эстонское государство вообще захочет там сильнее закрепиться.
Каковы риски безопасности, которые я имею в виду? Это продемонстрировала почти единодушная поддержка Путина среди проживающих в Эстонии граждан России на российских президентских выборах в 2018 году - она была значительно выше среди проживающих в Эстонии граждан России, чем среди их сограждан, проживающих в России. Успех пророссийски настроенных сил на наших весенних парламентских выборах тоже показал, что этот регион может с большой легкостью стать угрозой для безопасности всего государства, чего никто из нас не хочет.
"Ида-Вирумаа нуждается в программе развития, а не только в специальном представителе".
Рийна Солман, член Рийгикогу, "Isamaa"
Вместо создания всего лишь должности спецпредставителя государство должно бы разработать для Ида-Вирумаа более широкую программу развития, чтобы не только стараться поддержать местные самоуправления, а помочь регионам сдвинуться с мертвой точки и перенять у них важные обязанности. Огосударствление образования приняли в Ида-Вирумаа уже без особого противостояния. Для гарантии эстоноязычного образования правильно было бы также передать государству школы всех крупнейших городов уезда.
По моей оценке, государство может также заставить более эффективно действовать региональные социальную сферу и сферу благоустройства, которая была связана с постоянными коррупционными скандалами, порой полностью парализовавшими местную власть. Хотя бы временно взяв на себя эти области деятельности, государство помогло бы крупнейшим центрам уезда сдвинуться с мертвой точки.
То есть я считаю, что создаваемое правительственное спецпредставительство или спецпредставитель должны бы возглавить эту деятельность. Таким образом государство создало бы для всех жителей региона более хорошую жизненную среду, а для всей Эстонии - более надежную ситуацию с безопасностью.
Совершенно понятно, что роль людей, которые выросли в информационном поле, формируемом российской властью и культурой, является в крупнейших самоуправлениях Ида-Вирумаа определяющей. Мы увидели также, что мэр города может быть прекрасным человеком, настроенным демократически, однако его выбор состоит в том, насколько долго ему позволят оставаться у власти, в итоге быстрое голосование о выражении недоверия настигло и Катри Райк.
Я оптимист и верю, что проживающие как в России, так и в Эстонии русские люди поймут, что демократическое устройство власти - это лучшее, что человечество может себе позволить. Однако мы должны признаться себе, что произойдет это не быстро, а, скорее, через десятилетия. То есть Ида-Вирумаа нуждается в программе развития, а не только в спецпредставителе.
Из речи в Рийгикогу 25 сентября