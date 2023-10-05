Мотогонщики соревновались на песчаной трассе Ранну

На этот раз любители мотогонок давили на газ в песчаном карьере Ранну в окрестностях Эльва. На старт вышло много идавирусцев, хотя некоторые известные гонщики стартовали в непривычном для них классе.

- Представилась такая возможность, что мы установим более агрессивные шины и заявимся в любительском классе "B", так как в моем обычном классе очки Кубка Эстонии не распределялись, - сказал финишировавший пятым Рихо Кеэрме, занявший в любительском классе "B" второе место.