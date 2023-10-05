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Мотогонщики соревновались на песчаной трассе Ранну

Пеэтер Лиллевяли
, фотограф
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Показавший на этот раз лучший среди идавирусцев результат мотогонщик Рихо Кеэрме планирует в этом сезоне снова стартовать в любительском классе.
Показавший на этот раз лучший среди идавирусцев результат мотогонщик Рихо Кеэрме планирует в этом сезоне снова стартовать в любительском классе. Фото: Eva Pärtel

В кроссе на выносливость, проходившем в минувшие выходные в Ранну, активно участвовали идавирусцы, удостоившись в итоге одного места на пьедестале.

На этот раз любители мотогонок давили на газ в песчаном карьере Ранну в окрестностях Эльва. На старт вышло много идавирусцев, хотя некоторые известные гонщики стартовали в непривычном для них классе.

- Представилась такая возможность, что мы установим более агрессивные шины и заявимся в любительском классе "B", так как в моем обычном классе очки Кубка Эстонии не распределялись, - сказал финишировавший пятым Рихо Кеэрме, занявший в любительском классе "B" второе место.

Ту же тактику использовал Аллар Кеэрме, занявший в том же классе четвертое место. В классе "Е1" под флагом идавирусцев Райго Онтон занял четвертое место.

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