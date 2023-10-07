С грибным экспертом Аннели Бобров стоит осмотреть выставку грибов, а также отправиться в поход по грибы - она не только знает грибы, но и готовит из них всевозможные блюда.

Во дворе визит-центра Алутагузеского национального парка в воскресенье, 24 сентября, посетителей ждали две палатки: в одной организаторы устроили традиционную выставку грибов, а под крышей другой в течение нескольких часов распространялся запах жареных грибов. В прошлом году осенняя пора выдалась такой бедной на грибы, что Центр управления гослесами (RMK) отменил и выставку, и семейный день в Каукси.