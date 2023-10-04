ПОГОДА ⟩ Сегодня на Эстонию обрушится штормовой ветер

Днем будет облачно с прояснениями. Ливневые дожди пройдут с запада на восток. Возможны грозы. Северо-западный и западный ветер будет достигать 8-15 м/с, порывами - до 18 м/с, в Восточной Эстонии и на побережье Финского залива порывы могут достигать 25 м/с и даже больше. Во второй половине дня западный и юго-западный ветер постепенно ослабеет. Температура воздуха - 10-15°С.