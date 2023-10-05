Спектакль о детях и родителях

"На привязи" - острая пьеса финского драматурга Тумаса Янссона о детстве, взрослении и жизненных трудностях, которые могут быть одинаково губительными в любом возрасте.

В подростковом возрасте детей окружает множество соблазнов. Может показаться, что увлечение алкоголем или наркотиками - это один из самых простых способов уйти от реальности и скрыться от сложного мира. Но запрещенные вещества сделают несчастными и запутавшегося ребенка, и его родных. Могут и погубить.

Тема взаимоотношений подростков с родителями - трудная, но режиссеру Дмитрию Петренко (который недавно стал новым художественным руководителем Русского театра) и актерам удалось найти интересное творческое решение. Получился предельно честный разговор о детстве, взрослении и жизненных трудностях, которые важно разделить с близкими.

Почему человек так быстро и так легко забывает, как сложно быть тинейджером? В какой момент мы, став взрослыми, превращаемся в своих же родителей и что может изменить этот замкнутый круг? Был ли я хорошим отцом? - задает себе вопрос главный герой, понимая, что упустил самое важное - взросление своего сына, поскольку слишком много думал о том, "как принято растить детей".

История главного героя максимально творчески, с использованием спецэффектов и актуальной молодежной музыки, проиллюстрирует то, что часто пытаются донести до подростков семья и школьные педагоги. Что может удержать молодость от гибельных страстей и саморазрушения? Мы все, если не будем равнодушными. И театр тоже, поскольку в его арсенале есть убедительная правдивость художественного повествования.