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В Эстонии растет количество коллективных сокращений

Северное побережье
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Осенью прошлого года в Пюсси закрылся завод по производству древесных плит, на котором работали 150 человек. Предприятие обанкротилось из-за того, что стоимость древесины и электричества в Эстонии выросла больше, чем у конкурентов в других странах.
Осенью прошлого года в Пюсси закрылся завод по производству древесных плит, на котором работали 150 человек. Предприятие обанкротилось из-за того, что стоимость древесины и электричества в Эстонии выросла больше, чем у конкурентов в других странах. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В течение сентября в Кассу по безработице было подано 16 первоначальных извещений о коллективном сокращении, пишет деловое издание dv.ee.

Всего планируется сократить около 470 рабочих мест, в основном в компаниях перерабатывающей промышленности, а также транспорта и логистики. 

По сравнению с предыдущими месяцами, в сентябре было больше объявлений о сокращениях, но цифры все еще не такие высокие, как в первый год вызванного коронавирусом кризиса.

- Таким образом, можно сказать, что сокращений стало больше. Однако пока рекорд этого года не превзойден - в апреле из-за коллективных сокращений исчезло более 600 рабочих мест, - сказал советник по связям с общественностью Кассы по безработице Лаури Кооль.

Читайте статью полностью на сайте dv.ee.

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