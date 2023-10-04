В Эстонии растет количество коллективных сокращений

Всего планируется сократить около 470 рабочих мест, в основном в компаниях перерабатывающей промышленности, а также транспорта и логистики.

По сравнению с предыдущими месяцами, в сентябре было больше объявлений о сокращениях, но цифры все еще не такие высокие, как в первый год вызванного коронавирусом кризиса.

- Таким образом, можно сказать, что сокращений стало больше. Однако пока рекорд этого года не превзойден - в апреле из-за коллективных сокращений исчезло более 600 рабочих мест, - сказал советник по связям с общественностью Кассы по безработице Лаури Кооль.