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Правящая фракция Нарвского горсобрания увеличилась еще на одного депутата

Северное побережье
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Игорь Андреев.
Игорь Андреев. Фото: Ilja Smirnov

За день до выборов мэра Нарвы правящая фракция горсобрания увеличилась на одного депутата, гарантировав при голосовании 19 голосов из 31.

К фракции, сместившей за три недели до этого бывшего мэра, присоединился депутат Игорь Андреев, прошедший в Нарвское горсобрание в списке Катри Райк и занимавший до сих пор внефракционную позицию. Он также проголосовал за вотум недоверия Катри Райк 16 сентября.

Выборы нового мэра состоятся 5 октября. Фракция Narva выдвинет кандидатов на этот пост вице-председателя Центристской партии Яана Тоотса. 

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Эстония
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