Правящая фракция Нарвского горсобрания увеличилась еще на одного депутата

К фракции, сместившей за три недели до этого бывшего мэра, присоединился депутат Игорь Андреев, прошедший в Нарвское горсобрание в списке Катри Райк и занимавший до сих пор внефракционную позицию. Он также проголосовал за вотум недоверия Катри Райк 16 сентября.