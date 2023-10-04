Правящая фракция Нарвского горсобрания увеличилась еще на одного депутата

За день до выборов мэра Нарвы правящая фракция горсобрания увеличилась на одного депутата, гарантировав при голосовании 19 голосов из 31.
К фракции, сместившей за три недели до этого бывшего мэра, присоединился депутат Игорь Андреев, прошедший в Нарвское горсобрание в списке Катри Райк и занимавший до сих пор внефракционную позицию. Он также проголосовал за вотум недоверия Катри Райк 16 сентября.
Выборы нового мэра состоятся 5 октября. Фракция Narva выдвинет кандидатов на этот пост вице-председателя Центристской партии Яана Тоотса.