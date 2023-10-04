Кохтла-Ярве лидирует по содержанию в сточных водах каннабиса и амфетамина

На третьем месте остается кокаин, остатков которого в Таллинне обнаружено больше, чем в других, за ним следуют Пярну, Маарду и Раквере. В то время как потребление кокаина в Таллинне было стабильно высоким, показатели в Пярну и Раквере были высокими в январе и относительно низкими в мае, но снова высокими в августе. В сточных водах Маарду, Вильянди, Хаапсалу, Выру и Пайде также оказалось гораздо больше остатков кокаина, чем в мае.

Райт Пикаро, глава Службы по борьбе с наркотиками и организованной преступностью Северной префектуры, сказал, что, к сожалению, употребление наркотиков в определенных группах является нормой и не осуждается. Также нередко на различных мероприятиях и вечеринках употребляются наркотики.

- Полиция активно борется с последствиями, и, к сожалению, мы видим темную сторону употребления наркотиков. Мы каждый день работаем над тем, чтобы потребителей было как можно меньше, наркотики были труднодоступны и нормализация употребления наркотиков не расширялась. В центре нашего внимания находятся преступники, которые ввозят в страну запрещенные вещества, и торговцы, которые предоставляют наркотики несовершеннолетним. Наши аресты, как и анализы сточных вод, показывают, что наиболее распространенными веществами являются каннабис, амфетамин и кокаин, - сказал Райт Пикаро.