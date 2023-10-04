Кохтла-Ярве лидирует по содержанию в сточных водах каннабиса и амфетамина

Анализ проб сточных вод, недавно заказанный Министерством юстиции, дает информацию о потреблении наркотиков и психотропных веществ в городах Эстонии.
Исследование проводилось на основании проб сточных вод, взятых в августе.
- По сравнению с пробами, взятыми в мае, в городских сточных водах обнаружено больше остатков большинства веществ. Наиболее распространенные вещества, то есть каннабис, амфетамин и кокаин, были обнаружены во всех городах, принявших участие в исследовании, - сообщил советник аналитической службы Минюста Андри Ахвен.
Самым распространенным наркотиком в Эстонии по-прежнему остается каннабис, остатков которого по сравнению с маем было обнаружено значительно больше в сточных водах Ахтмеского района Кохтла-Ярве, Таллинна, Силламяэ, Маарду и Пайде. В случае конопли колебание показателей в пробах, взятых в разное время, значительно меньше, чем в случае других веществ.
По словам Катри Абель-Олло, исследователя Института развития здравоохранения (TAI), высокие показатели употребления каннабиса в августе вызывают тревогу.
- Колебания результатов остатков наркотиков, скорее всего, указывают на более крупные события и вечеринки, которые происходили в этих районах во время отбора проб. Такая тенденция еще раз подтверждает, что вечеринки и другие мероприятия означают резкий рост употребления наркотиков даже в небольших регионах Эстонии, - сказал он.
Амфетамин остается вторым по распространенности. Его остатки были найдены в основном в Пайде и в Ахтмеском районе Кохтла-Ярве. Близкими по содержанию остатков амфетамина оказались Валга, Силламяэ, Пярну, Таллинн и Маарду.
- Уровень остатков этого вещества в сточных водах нескольких городов колебался с течением времени - больше всего в Пайде, который к тому же является наименее населенным из городов, включенных в исследование. В Таллинне, Тарту, Нарве и Вильянди масштабы изменений несколько меньшие, чем в других городах, - сказал представитель Министерства юстиции Андри Ахвен.
На третьем месте остается кокаин, остатков которого в Таллинне обнаружено больше, чем в других, за ним следуют Пярну, Маарду и Раквере. В то время как потребление кокаина в Таллинне было стабильно высоким, показатели в Пярну и Раквере были высокими в январе и относительно низкими в мае, но снова высокими в августе. В сточных водах Маарду, Вильянди, Хаапсалу, Выру и Пайде также оказалось гораздо больше остатков кокаина, чем в мае.
Райт Пикаро, глава Службы по борьбе с наркотиками и организованной преступностью Северной префектуры, сказал, что, к сожалению, употребление наркотиков в определенных группах является нормой и не осуждается. Также нередко на различных мероприятиях и вечеринках употребляются наркотики.
- Полиция активно борется с последствиями, и, к сожалению, мы видим темную сторону употребления наркотиков. Мы каждый день работаем над тем, чтобы потребителей было как можно меньше, наркотики были труднодоступны и нормализация употребления наркотиков не расширялась. В центре нашего внимания находятся преступники, которые ввозят в страну запрещенные вещества, и торговцы, которые предоставляют наркотики несовершеннолетним. Наши аресты, как и анализы сточных вод, показывают, что наиболее распространенными веществами являются каннабис, амфетамин и кокаин, - сказал Райт Пикаро.
Метадон чаще всего встречался в крупных городах Ида-Вирумаа, Таллинне и Маарду. Это города, где широко предлагается опиоидная заместительная терапия. В этом случае в сточных водах Хаапсалу, Валги и Выру не было обнаружено остатков метадона.
В сточных водах городов было обнаружено меньше метамфетамина, чем в пробах, взятых ранее в этом году. Больше всего его остатков в сточных водах Пярну, за ним следуют Выру, Тарту и Таллинн. Это вещество не обнаружено в сточных водах Нарвы, Силламяэ и Вильянди.
Среди новых веществ, включенных в исследование, альфа-ПВП были обнаружены в сточных водах Таллинна, Тарту, Нарвы и Раквере в августе. Помимо Таллинна митрагинин был обнаружен также в Тарту и Выру. В сточных водах также были протестированы альфа-ПХП, бупренорфин, фентанил и протонитазен, но эти вещества не были обнаружены.
По словам исследователя TAI, особенно позитивно то, что в августе в сточных водах протонитазен не был обнаружен. "Это дает надежду, что этот чрезвычайно опасный препарат, вызывающий смертельные случаи передозировки, станет менее доступен на рынке наркотиков", - сказала Катри Абель-Олло.