Две фракции горсобрания Кохтла-Ярве пополнили ряды

К фракции "Restart Kohtla-Järve" присоединились Анна Рентик и Владимир Эвве, которые были избраны в горсобрание по списку Центристской партии, но из-за разногласий не вошли во фракцию Центристской партии. В группе "Restart" теперь шесть депутатов.

Во фракцию Центристской партии вошли Мария Меркулова и Евгений Салтыков, избранные в горсобрание по списку избирательного союза "Progress". Кроме того, во фракцию вернулся и Тийт Лиллеметс, который баллотировался по списку Центристской партии и почти год был председателем горсобрания Кохтла-Ярве, но осенью прошлого года ему выразили недоверие после предъявления подозрения в коррупционных преступлениях. Центристская партия теперь имеет самую крупную фракцию в горсобрании, состоящую из восьми человек.