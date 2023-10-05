Чт, 5.10.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Для подписчиков

Две фракции горсобрания Кохтла-Ярве пополнили ряды

Эрик Гамзеев
, журналист
Facebook
Comments
Владимир Эвве и Анна Рентик, которые на протяжении многих лет представляли Центристскую партию в горсобрании, теперь являются членами фракции избирательного союза "Restart Kohtla-Järve".
Владимир Эвве и Анна Рентик, которые на протяжении многих лет представляли Центристскую партию в горсобрании, теперь являются членами фракции избирательного союза "Restart Kohtla-Järve". Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Две фракции городского горсобрания Кохтла-Ярве сумели пополнить свои ряды.

К фракции "Restart Kohtla-Järve" присоединились Анна Рентик и Владимир Эвве, которые были избраны в горсобрание по списку Центристской партии, но из-за разногласий не вошли во фракцию Центристской партии. В группе "Restart" теперь шесть депутатов.

Во фракцию Центристской партии вошли Мария Меркулова и Евгений Салтыков, избранные в горсобрание по списку избирательного союза "Progress". Кроме того, во фракцию вернулся и Тийт Лиллеметс, который баллотировался по списку Центристской партии и почти год был председателем горсобрания Кохтла-Ярве, но осенью прошлого года ему выразили недоверие после предъявления подозрения в коррупционных преступлениях. Центристская партия теперь имеет самую крупную фракцию в горсобрании, состоящую из восьми человек.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Новости
Наверх