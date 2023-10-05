ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему "Кайтселийт" создает дружину погранохраны?

Командующий Северо-Восточным оборонным округом "Кайтселийта" подполковник ЯАНУС АЙНСАЛУ:

- Целью новой дружины является поддержка охраны границы Эстонии как в кризисной ситуации, так и, при необходимости, в другое время, путем подготовки людей к различным задачам по охране границы. Здесь важно слаженное сотрудничество с Департаментом полиции и погранохраны.

Пока наш восточный сосед Россия и ее партнер Беларусь продолжают свою агрессивную деятельность, в том числе в приграничных районах стран Балтии, мы должны быть готовы отреагировать в любой момент, чтобы защитить свою землю и границу государства.

В последние годы у нас были хорошие примеры сотрудничества с различными ведомствами при выполнении задач по охране границы. Кроме того, в прошлом году мы смогли отработать план действий в чрезвычайной ситуации вместе с семью организациями, что дало нам важный импульс и знания на будущее.