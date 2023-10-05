ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Престиж профессии учителя растет

В День учителя есть повод с радостью отметить, что эта очень важная профессия вновь становится престижной.
Найти и удержать хороших учителей по-прежнему является сложной задачей для школьных руководителей, однако ее решение не доставляет уже такой сильной головной боли, как еще год-два тому назад.
Значительным переменам по этой части - по крайней мере в Ида-Вирумаа - посодействовало принципиальное решение государства установить для преподающих здесь на эстонском языке учителей значительную надбавку к жалованью. Это создало ситуацию, когда на некоторые места возникла конкуренция и у руководства школ появилась возможность выбирать, кто из соискателей лучше. Профессия учителя стала в Ида-Вирумаа одной из наиболее высокооплачиваемых, да так оно и должно быть.
Кроме того, как говорили на проходившем во вторник в Йыхвиском концертном доме образовательном гала некоторые школьные руководители, выпускники школ тоже все чаще вдохновляются профессией учителя, поступают изучать ее и возвращаются в свою же родную школу. Это свидетельствует о росте доверия как к своей школе, так и ко всему Ида-Вирумаа.
Царившее на этом же празднике настроение дает понять, что работа учителя - это круто, и молодежи, которая не боится этого тяжелого труда, становится больше. Во имя этого усилия прилагали как школы, так и Ида-Вируский образовательный кластер, а также многие другие, кто понимает, что от того, насколько сильны здешние школы, зависит будущее всего уезда.
Сейчас стоит сохранять также умеренный оптимизм относительно того, что переход на эстоноязычное образование возможно будет осуществить гладко. Если часть политиков не начнут целенаправленно тормозить его в собственных интересах.