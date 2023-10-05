ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Престиж профессии учителя растет

Найти и удержать хороших учителей по-прежнему является сложной задачей для школьных руководителей, однако ее решение не доставляет уже такой сильной головной боли, как еще год-два тому назад.

Значительным переменам по этой части - по крайней мере в Ида-Вирумаа - посодействовало принципиальное решение государства установить для преподающих здесь на эстонском языке учителей значительную надбавку к жалованью. Это создало ситуацию, когда на некоторые места возникла конкуренция и у руководства школ появилась возможность выбирать, кто из соискателей лучше. Профессия учителя стала в Ида-Вирумаа одной из наиболее высокооплачиваемых, да так оно и должно быть.

Кроме того, как говорили на проходившем во вторник в Йыхвиском концертном доме образовательном гала некоторые школьные руководители, выпускники школ тоже все чаще вдохновляются профессией учителя, поступают изучать ее и возвращаются в свою же родную школу. Это свидетельствует о росте доверия как к своей школе, так и ко всему Ида-Вирумаа.

Царившее на этом же празднике настроение дает понять, что работа учителя - это круто, и молодежи, которая не боится этого тяжелого труда, становится больше. Во имя этого усилия прилагали как школы, так и Ида-Вируский образовательный кластер, а также многие другие, кто понимает, что от того, насколько сильны здешние школы, зависит будущее всего уезда.