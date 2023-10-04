Пожарные испекторы обнаружили десятки нарушений в социальных учреждениях северо-востока

В сентябре инспекторы Спасательного департамента обнаружили нарушения пожарной безопасности более чем в половине зданий социальных учреждений северо-востока Эстонии.
Инспекторы проверили наличие и исправность средств пожаротушения, состояние эвакуационного освещения и путей, работу и техническое обслуживание автоматической системы пожарной сигнализации, наличие и состояние участков противопожарной защиты в учреждениях социального обеспечения
Недостатки пожарной безопасности были обнаружены более чем в половине проверенных инспекторами 49 социальных учреждений Ида- и Ляэне-Вирумаа.
В частности из 28 домов специального ухода в Ида-Вирумаа недостатки были обнаружены в 21 здании и в шести - из 21 проверенного в Ляэне-Вирумаа. Больше всего проблем было с огнетушителями и автоматической пожарной сигнализацией (АТС). Огнетушители либо не проверялись, либо были не в рабочем состоянии, либо не имели соответствующей маркировки. В одном учреждении устройство АТС было сломано, в другом месте маркировка была неполной, а вход спасательной команды не был обозначен. В некоторых зданиях на путях выхода обнаружены горючие материалы, хранение которых в таких местах не допускается, поскольку не позволяет людям безопасно эвакуироваться в случае опасности. В общей сложности штрафы были наложены в четырех учреждениях.
По словам руководителя службы надзора за безопасностью Восточного спасательного центра Марти Сийма, ситуация с пожарной безопасностью в социальных учреждениях очень похожа на предыдущие годы, и учреждения Ида-Вирумаа выделяются.
- Проверка огнетушителей и их наличия в доме свидетельствует о вялом отношении к пожарной безопасности, - сказал Сийм. Он рекомендует самим сотрудникам замечать и обращать внимание своих руководителей на состояние огнетушителей.
В техническом обслуживании АТС следует знать, за какую услугу осуществляется оплата, ведь только подписание договора на обслуживание устройства не снимает ответственности.
- Важно, чтобы устройство обслуживалось должным образом и чтобы работники знали, как правильно вести себя в случае опасности. Рекомендуем найти время, изучить замечания инспектора и подумать, не нужно ли что-то изменить в организации труда с точки зрения безопасности, - посоветовал руководитель службы по надзору за безопасностью.