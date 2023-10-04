Производство молока в Эстонии достигло 30-летнего максимума

Хотя поголовье молочных коров в Эстонии уменьшилось, их продуктивность только возросла, а значит, увеличилось и производство молока. Молоко в основном используется для производства и экспорта молочных продуктов и в меньшей степени для местного потребления в сельскохозяйственных домохозяйствах.

После восстановления независимости Эстонии производство молока в Эстонии резко сократилось с 1,2 миллиона тонн почти в два раза. В последние годы объем производства снова превысил 800 000 тонн. Поголовье дойных коров уменьшилось более чем в три раза по сравнению со временем восстановления независимости, но при этом продуктивность стабильно растет и на одну дойную корову уже производится более 10 тысяч кг молока в год.

В результате значительного роста производительности увеличилось и производство молока, которого достаточно как для собственного потребления, так и для экспорта.

В 2022 году 94% всего произведенного молока пошло либо напрямую, либо через посредников переработчикам и на экспорт. В большей или меньшей степени закупкой молока в Эстонии занимаются около 30 компаний. 14 крупнейших из них закупают более 1000 тонн молока ежемесячно. Экспортеры сами являются как оптовыми покупателями, так и крупными производителями молока. Всего около четверти произведенного молока, или 216 тысяч тонн сырого молока и сливок, экспортируется в другие страны в крупных упаковках.

Молоко, закупаемое переработчиками, используется для производства различных молочных продуктов как для внутреннего потребления, так и на экспорт. Помимо производимого в Эстонии молока, для производства молочных продуктов используется также небольшое количество молока и сливок, импортированных в крупных упаковках. В 2022 году в Эстонию было завезено чуть менее 30 тысяч тонн.

Более половины переработанного молока было использовано для производства сыра и масла, в том числе 37% для сыра и свежего сыра или творога и 17% для масла и маслопродуктов. 13% переработанного молока идет на питьевое молоко. Помимо переработчиков молока, молочные продукты также производятся в небольших количествах в домохозяйствах, производящих молоко. В 2022 году хозяйства из собственного молока произвели около 140 тонн сыра и немного другой продукции. Оставшееся в домохозяйствах молоко используется в качестве корма для животных, продается напрямую потребителям или используется в пищу.