В эстонских тюрьмах могут разместить британских заключенных

По данным издания The Times, на такой шаг Великобритания намерена пойти из-за нехватки тюремных камер в Соединенном Королевстве.

В Министерстве юстиции радионовостям ERR данную тему прокомментировали письменно.

"В упомянутой статье говорится, что Великобритания ведет переговоры с целым рядом стран. Известно, что британские тюрьмы переполнены, поэтому ведется поиск решения по созданию дополнительных тюремных мест. Для этого строятся как новые тюрьмы, так и рассматривается возможность аренды тюрем у других стран для своих заключенных", - отметил вице-канцлер Министерства юстиции по вопросам пенитенциарных учреждений Райт Куузе.

По его словам, практика аренды тюремных помещений у других стран не нова для Европы, например, Норвегия в 2015-2018 годах временно арендовала тюремные помещения у Нидерландов.

"Но для того, чтобы арендовать тюремные помещения у других стран, Великобритания должна сначала изменить свое национальное законодательство", - подчеркнул чиновник.

Он также напомнил, что количество заключенных в Эстонии уменьшается, а заполняемость тюрем одна из самых низких среди стран Европы.

"Вероятно, именно поэтому Великобритания недавно спросила, заинтересованы ли мы в рассмотрении возможности того, чтобы их осужденные могли отбывать некоторую часть своего наказания в Эстонии. Но это выражение заинтересованности нельзя считать переговорами, мы недавно встречались с их чиновниками и говорили на эту тему. Сегодняшнее законодательство Эстонии не поддерживает такое сотрудничество", - добавил Райт Куузе.

Он также пояснил, что если такое сотрудничество и будет всерьез рассматриваться в будущем, то для начала потребуется очень тщательная оценка всех политических, юридических и практических деталей.

"Окончательное решение по этому вопросу может принять только Рийгикогу, если, конечно, предложение дойдет до этого. И необходимо предварительное участие всех сторон", - заключил вице-канцлер, курирующий эстонские тюрьмы.