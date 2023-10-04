Поддержка членства Эстонии в НАТО среди неэстонцев рекордно повысилась

В мае текущего года этот показатель был на один процент ниже.

Среди эстонцев поддержка членства Эстонии в НАТО остается стабильной (91% в сентябре, в целом за последние годы - от 91% до 94%), а вот среди представителей других национальностей она выросла до самого высокого уровня за последние годы (53% в сентябре, по сравнению с максимумом в 50% ранее).

В мае членство Эстонии в альянсе поддерживали 45% представителей других национальностей и 93% эстонцев.

Если смотреть на регионы, то наиболее высокая поддержка членства Эстонии в НАТО в сентябре наблюдалась среди жителей Южной Эстонии (89%), а самой низкой она была среди жителей Северо-Востока страны (44%).