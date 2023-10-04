Департамент полиции и погранохраны усиливает контроль на всех рубежах

Чтобы предотвратить нелегальную миграцию, Департамент полиции и погранохраны направил дополнительные патрули на эстонско-латвийскую границу, а также в порты и транспортные узлы. За последние недели полиция Эстонии заблокировала передвижение 29 иностранцев, приехавших в страну нелегально.
По словам главы Пограничной службы Вейко Коммусааре, Латвия находится под самым большим миграционным давлением за последние три года из-за деятельности Беларуси.
- Пограничники наших южных соседей работают круглосуточно и большими силами, но большой рост числа нелегальных пересечений границы в Латвии неизбежно затрагивает и соседние страны. За последние недели мы выявили у границы и внутри страны несколько групп иностранцев, которые прибыли в Евросоюз нелегально и пользуются свободой передвижения, чтобы выехать через Эстонию в сторону северных соседей. Поэтому мы усилили свое присутствие вблизи границы, на маршрутах и в портах, принимая во внимание возможные маршруты передвижения иностранцев, - пояснил Коммусаар.
По его словам, активная миграционная атака на соседние с нами страны все еще продолжается, и Эстония также вносит свой вклад на передовой. Уже вторую неделю эстонские полицейские с командой ESTPOL8 помогают на латвийско-белорусской границе, и их рабочие дни насыщены. Сегодня мы также отправляем новую команду ESTPOL в Латвию и постоянно общаемся с партнерами, чтобы наша картина угроз была максимально точной и мы могли планировать действия в Эстонии, а также предлагать помощь, - сказал Коммусаар.
Все жители играют важную роль в предотвращении нелегальной миграции.
- У департамента очень хорошее сотрудничество с жителями приграничья, но мы призываем вас быть в курсе и нелегальной миграции за границу. Если, например, поставщик транспортных, гостиничных или других услуг подозревает, что пассажир перед ним прибыл в Европу нелегально, всегда стоит сообщить об этом в полицию. Например, стоит обратить внимание таксистов, которых вызывают забирать людей возле границы, - сказал глава пограничной службы.
В последние недели PPA преследовала несколько групп иностранцев, которые нелегально въехали в Европейский союз. В середине сентября полиция Валга задержала 21 человека, нелегально въехавших в Евросоюз и прибывших в Эстонию из Латвии. В минувшие выходные PPA выявила пятерых иностранцев, приехавших в страну через Латвию, но не имевших законных оснований для пребывания в Евросоюзе. В понедельник, 2 октября, были задержаны трое кубинских граждан, пересекших линию временного контроля на эстонско-российской границе.