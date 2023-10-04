Обслуживание и строительство дорог будут вести дружелюбными к природе способами

Департамент транспорта и Союз строителей инфраструктуры подписали соглашение о плане действий по содержанию дорог в области выбросов CO2 до 2030 года, который предусматривает использование более экологически чистых материалов для содержания дорог и добавляет экологический критерий к государственным закупкам.

- Основная цель Транспортного департамента - все больше двигаться в направлении деятельности, уменьшающей воздействие на окружающую среду. Уже в этом году мы осуществили несколько закупок, важной частью которых является защита окружающей среды, - сказал генеральный директор Транспортного департамента Прийт Саук. - Конечно, экологические закупки при проектировании, ремонте и строительстве дорог имеют значительный потенциал для сокращения выбросов CO2.

Саук добавил, что важно сделать этот шаг вместе с профсоюзом, объединяющим строительные компании, что дает уверенность в готовности всей отрасли сообща снижать воздействие на окружающую среду.

По словам генерального директора Ассоциации строителей инфраструктуры Тармо Трея, внедрение ценностного подхода к закупкам дорожного строительства наряду с затратами является очень важным шагом вперед.

- Более экологичное дорожное строительство не является более дешевым решением, и если оно не будет поощряться государством, строителям инфраструктуры будет довольно сложно двигаться к достижению климатических целей самостоятельно, - сказал Трей.

Трей добавил, что наряду с зеленой революцией цифровую революцию необходимо учитывать и в дорожном строительстве, и эти требования могут быть отражены в критериях государственных закупок.