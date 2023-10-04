Обслуживание и строительство дорог будут вести дружелюбными к природе способами

Транспортный департамент и строители инфраструктуры начинают сотрудничество с целью уменьшения воздействия обслуживания дорог на окружающую среду.
Департамент транспорта и Союз строителей инфраструктуры подписали соглашение о плане действий по содержанию дорог в области выбросов CO2 до 2030 года, который предусматривает использование более экологически чистых материалов для содержания дорог и добавляет экологический критерий к государственным закупкам.
- Основная цель Транспортного департамента - все больше двигаться в направлении деятельности, уменьшающей воздействие на окружающую среду. Уже в этом году мы осуществили несколько закупок, важной частью которых является защита окружающей среды, - сказал генеральный директор Транспортного департамента Прийт Саук. - Конечно, экологические закупки при проектировании, ремонте и строительстве дорог имеют значительный потенциал для сокращения выбросов CO2.
Саук добавил, что важно сделать этот шаг вместе с профсоюзом, объединяющим строительные компании, что дает уверенность в готовности всей отрасли сообща снижать воздействие на окружающую среду.
По словам генерального директора Ассоциации строителей инфраструктуры Тармо Трея, внедрение ценностного подхода к закупкам дорожного строительства наряду с затратами является очень важным шагом вперед.
- Более экологичное дорожное строительство не является более дешевым решением, и если оно не будет поощряться государством, строителям инфраструктуры будет довольно сложно двигаться к достижению климатических целей самостоятельно, - сказал Трей.
Трей добавил, что наряду с зеленой революцией цифровую революцию необходимо учитывать и в дорожном строительстве, и эти требования могут быть отражены в критериях государственных закупок.
- В настоящее время необходимо не просто укладывать асфальт, а создавать более умные и экологически чистые дороги, - сказал Трей.
Целью Транспортного департамента с 2027 года является учет критериев защиты окружающей среды во всех закупках на содержание дорог общего пользования. С 2030 года Департамент транспорта намерен учитывать в государственных закупках не менее 50% работ по содержанию дорог с экологическими критериями.
К 2027 году Департамент транспорта составит базу данных о выбросах CO2 от инфраструктурных строительных материалов, строительной техники и транспорта. Ассоциация строителей инфраструктуры готовит введение экологической декларации на строительные материалы, что позволит использовать только задекларированные и одобренные материалы при строительстве государственных дорог к 2027 году.
Цель состоит в том, чтобы обеспечить использование местных материалов с меньшим выбросом CO2 и увеличить переработку фрезерной пыли в слоях асфальтового покрытия. Прилагаются совместные усилия для того, чтобы используемые карьеры находились как можно ближе к строительным площадкам, тем самым снижая выбросы углекислого газа при массовом транспортировке материала. По возможности на дорожном покрытии используются асфальтобетонные смеси с более низкой температурой и меньшим выбросом CO2.
Адаптация к изменению климата учитывается при разработке проектов и инструкций по эксплуатации. В конструкции предусмотрено использование материалов и технологий, увеличивающих сроки между ремонтами. В проектах также учитывается принцип циркулярной экономики, при котором отходы строительства и сноса максимально повторно используются в рамках одного проекта.