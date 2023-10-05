Рост цен на продукты замедлился

Если за год ни один мясной продукт не подешевел, то в месячном сравнении ситуация была иной, поскольку в сентябре цена килограмма свиной грудинки упала на 31 цент по сравнению с августом, а местного бройлера - на 14 центов. Цена за килограмм копченого карбоната и сосисок также немного снизилась, в то время как бескостная говядина и свиной карбонат за месяц подорожали.

На рынках из рыбы наиболее заметно - на 25%- подорожала салака - до 6,5 евро за килограмм по сравнению с 5,18 евро в прошлом году. По сравнению с августом в сентябре она стала дороже на 75 центов.

Цена за килограмм охлажденного судака выросла на 19% - с 9,72 евро в прошлом году до 11,58 евро. По сравнению с августом он был дороже на 1,7 евро. Цена охлажденной сельди на рынках за год выросла на 18 процентов.

В магазинах цена на охлажденный лосось, который в сентябре стоил 11,46 евро за килограмм, выросла почти на десять процентов. Однако большинство видов рыбы за год подешевели: цена килограмма охлажденной форели в сентябре прошлого года составляла 11,37 евро, а в сентябре этого года - 9,85 евро. Подешевели также охлажденное филе лосося и окунь.

Молочные продукты и яйца