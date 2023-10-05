Рост цен на продукты замедлился

Если в первой половине этого года цены на продовольствие росли в Эстонии быстрыми темпами, то сравнение с сентябрем прошлого года показывает, что они продолжили увеличиваться, но уже медленнее. Больше всего за год в сентябре подорожали импортные томаты и клубнелуковицы.
Сахар, цены на который в этом году стремительно растут, в сентябре подорожал на 26%. Если год назад килограмм сахара стоил в магазинах 1,17 евро, то в сентябре этого года, по данным Института конъюнктуры, он подорожал до 1,47 евро, пишет в своем традиционном ежемесячном обзоре портал новостей вещания ERR.ee.
Однако темпы подорожания были более скромными, чем в предыдущие месяцы: в августе цены на сахар выросли на 53%, а в июле - на 71% по сравнению с предыдущим годом.
Цена килограмма муки, составлявшая в мае 1,40 евро, в сентябре вернулась к отметке 1,28 евро, что в точности соответствует уровню годичной давности. Булка и хлеб, напротив, стали дороже на 22% и 18% по сравнению с прошлым годом: в сентябре килограмм булки стоил 2,87 евро, а килограмм хлеба -2,85 евро.
По сравнению с августом булка стала дешевле на пять центов, а хлеб подорожал на два цента.
Цены на овсяные хлопья также выросли за год - с 2,18 евро до 2,36 евро. По сравнению с августом этот продукт стала дешевле на один цент.
Мясные продукты и рыба
Из мясной продукции больше всего подорожала бескостная говядина - почти на 17 процентов до 17,52 евро за килограмм. Вареная колбаса и свиная грудинка стали дороже на 15 процентов, а домашний фарш - на 14 процентов. Свиной карбонад, местные бройлеры и сосиски подорожали на 10-12%.
Меньше всего подорожала копченая свинина, которая в прошлом году стоила всего на два цента за килограмм меньше, чем в сентябре этого года.
Если за год ни один мясной продукт не подешевел, то в месячном сравнении ситуация была иной, поскольку в сентябре цена килограмма свиной грудинки упала на 31 цент по сравнению с августом, а местного бройлера - на 14 центов. Цена за килограмм копченого карбоната и сосисок также немного снизилась, в то время как бескостная говядина и свиной карбонат за месяц подорожали.
На рынках из рыбы наиболее заметно - на 25%- подорожала салака - до 6,5 евро за килограмм по сравнению с 5,18 евро в прошлом году. По сравнению с августом в сентябре она стала дороже на 75 центов.
Цена за килограмм охлажденного судака выросла на 19% - с 9,72 евро в прошлом году до 11,58 евро. По сравнению с августом он был дороже на 1,7 евро. Цена охлажденной сельди на рынках за год выросла на 18 процентов.
В магазинах цена на охлажденный лосось, который в сентябре стоил 11,46 евро за килограмм, выросла почти на десять процентов. Однако большинство видов рыбы за год подешевели: цена килограмма охлажденной форели в сентябре прошлого года составляла 11,37 евро, а в сентябре этого года - 9,85 евро. Подешевели также охлажденное филе лосося и окунь.
Молочные продукты и яйца
Цены на молочные продукты в сентябре росли медленнее, чем раньше. Литр молока в пластиковой упаковке за год подорожал на пять процентов - до 81 цента по сравнению с 77 центами годом ранее. Больше всего в этой категории подорожали кофейные сливки - почти на 14%, и творог - на 11%.
Чистое молоко подорожало за год на 13%. Прочие молочные продукты подорожали менее чем на 10%, а кефир в пластиковой упаковке за год стал дешевле на несколько центов.
По сравнению с августом цены на молоко, сметану и сливочное масло в сентябре немного снизились.
Цены на яйца в сентябре также выросли, но не так резко, как в некоторые другие месяцы этого года. Больше всего за год подорожали импортные яйца размера М - на 15 процентов, а местные яйца того же размера - на 14 процентов.
В период с августа по сентябрь цена за десяток яиц выросла еще на несколько центов, за исключением импортных яиц размера М, которые подешевели на пять центов.
Овощи
Из овощей больше всего в годовом сравнении подорожали импортные помидоры - на 77%. В сентябре этого года кг импортных помидоров стоил 2,92 евро, а в прошлом году - 1,65 евро. За месяц цена на импортные помидоры выросла на 20 центов за килограмм. Местные помидоры в сентябре стоили 4,03 евро за килограмм, что осталось на уровне прошлого года.
Цена килограмма клубневого лука за год выросла с 76 центов до 1,3 евро, или на 71 процент. По сравнению с августом стоимость лука не изменилась.
Импортные яблоки подорожали более чем на четверть, а морковь - на 15%.
В то же время были в этой категории и товары, которые за год стали дешевле. Например, кочанная капуста в сентябре стоила 67 центов за килограмм, что на 4 цента дешевле, чем годом ранее. Цена на местные длинные огурцы также снизилась. Год назад их продавали по 3,12 евро за килограмм, а в сентябре этого года - по 2,86 евро.
В месячном сравнении цены на многие овощи снизились. Больше всего - более чем на пятую часть - снизилась цена на картофель.