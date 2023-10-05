ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Яан Тоотс стал новым мэром Нарвы

Сегодня горсобрание Нарвы 19 голосами выбрало мэром предложенного правящей фракцией центриста из Тарту Яана Тоотса. Оппозиция своего кандидата на голосование не представила.
В зале городского собрания Нарвы заседали 27 депутатов из 31-го. Перед выбором депутаты спросили Яана Тоотса о его отношении к важной для нарвитян теме - переносу памятника "Танк" в августе прошлого года. На это он ответил, что поддерживает действия городских властей и не видит смысла возвращаться к этой теме снова.
После избрания нового мэра обе нарвские ветви власти, исполнительная и законодательная, снова оказались в руках центристов. О возвращении председателя горсобрания Ирины Янович в ряды Центристской партии стало известно ранее.
Бывший мэр Нарвы Катри Райк была снята с должности 16 сентября, за вотум недоверия ей проголосовали 19 депутатов.