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ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Яан Тоотс стал новым мэром Нарвы

Северное побережье
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Сегодня горсобрание Нарвы 19 голосами выбрало мэром предложенного правящей фракцией центриста из Тарту Яана Тоотса. Оппозиция своего кандидата на голосование не представила.

В зале городского собрания Нарвы заседали 27 депутатов из 31-го. Перед выбором депутаты спросили Яана Тоотса о его отношении к важной для нарвитян теме - переносу памятника "Танк" в августе прошлого года. На это он ответил, что поддерживает действия городских властей и не видит смысла возвращаться к этой теме снова.

После избрания нового мэра обе нарвские ветви власти, исполнительная и законодательная, снова оказались в руках центристов. О возвращении председателя горсобрания Ирины Янович в ряды Центристской партии стало известно ранее.

Бывший мэр Нарвы Катри Райк была снята с должности 16 сентября, за вотум недоверия ей проголосовали 19 депутатов.

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Нарва
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