ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Яан Тоотс стал новым мэром Нарвы

В зале городского собрания Нарвы заседали 27 депутатов из 31-го. Перед выбором депутаты спросили Яана Тоотса о его отношении к важной для нарвитян теме - переносу памятника "Танк" в августе прошлого года. На это он ответил, что поддерживает действия городских властей и не видит смысла возвращаться к этой теме снова.