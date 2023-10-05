Треть жителей Эстонии не имеют сбережений

Опрос, проведенный фирмой Norstat, демонстрирует, что 58% респондентов имеют в своем фонде душевного спокойствия лишь одну месячную зарплату или меньше. В частности, 11% респондентов считают сбережениями одну отложенную месячную зарплату, 14% отложили на черный день менее чем месячную зарплату, а 33% респондентов никак не защищены от непредвиденных обстоятельств, то есть не имеют отложенных средств. 11% респондентов имеют сбережения в размере двух месячных зарплат.

Руководитель отдела розничных банковских услуг банка Citadele Марина Хакиайнен отметила, что проблемы часто случаются непредвиденно, поэтому наличие определенного буфера сбережений вселяет уверенность: «Потребность в фонде душевного спокойствия индивидуальна, но практическое правило - минимум три месячных зарплаты, которые можно увеличить до шести, если вы живете экономно. Если предположить, что зарплата человека составляет 2000 евро в месяц, но, сложив ежедневные расходы, он сможет прожить на 1000 евро, то размер фонда душевного спокойствия может составлять 6000 евро. Тогда, например, в случае увольнения, вы в течение нескольких месяцев сможете сосредоточиться на поисках работы».

Рекомендованным экспертами-экономистами критериям в отношении размера фонда душевного спокойствия следуют лишь 20% респондентов опроса. 10% респондентов имеют на случай непредвиденных событий трех-четырехмесячную зарплату, 6% респондентов имеют в фонде душевного спокойствия зарплату за пять-шесть месяцев, а 14% респондентов имеют сбережения в размере зарплаты за шесть месяцев и более.

Исследование показывает, что наиболее уязвимыми являются люди с основным образованием, 58% из которых не имеют фонда душевного спокойствия. В семьях с пятью и более детьми никаких отложенных денег не имеют 42% респондентов, а также каких-либо сбережений не имеет половина неквалифицированных работников.

Самым большим буфером сбережений обладают респонденты с высшим образованием, 24% из которых смогли отложить зарплату за шесть месяцев и более. Среди руководителей, самозанятых и топ-специалистов около 20% респондентов имеют фонд спокойствия в размере зарплаты более, чем за полгода.