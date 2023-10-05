В ходе проверки технического состояния автотранспорта обнаружили четырех пьяных водителей

В ходе двухчасового рейда по контролю технического состояния автотранспорта полицейские в Нарве отстранили от управления четырех водителей, у которых обнаружили превышение содержания алкоголя.
"На прошлой неделе совместно с правоохранительной службой города Нарвы и Налогово-таможенным департаментом мы организовали технорейд в городе Нарва. Целью была проверка состояния шин и общего технического состояния. Печально то, что не прошло и пяти минут, как мы отстранили пьяного водителя", - пишет на своей странице в соцсети Нарвский отдел полиции.
За два часа полицейские отстранили от движения четырех водителей, превысивших норму алкоголя. "Если техническое состояние транспортных средств можно оценить как достаточно хорошее, то, к сожалению, количество водителей, отстраненных от движения в середине недели, вызывает беспокойство", - констатируют стражи правопорядка.