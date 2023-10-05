В ходе проверки технического состояния автотранспорта обнаружили четырех пьяных водителей

"На прошлой неделе совместно с правоохранительной службой города Нарвы и Налогово-таможенным департаментом мы организовали технорейд в городе Нарва. Целью была проверка состояния шин и общего технического состояния. Печально то, что не прошло и пяти минут, как мы отстранили пьяного водителя", - пишет на своей странице в соцсети Нарвский отдел полиции.