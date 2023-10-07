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ОПРОС ⟩ Был ли в вашей жизни учитель, повлиявший на вашу судьбу?

Ирина Кивисельг Пеэтер Лиллевяли
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Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: рexels
Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Геннадий ТИЩЕНКО, безработный:

- Учитель математики и алгебры Раиса Ивановна Мельникова, педагог с большим энтузиазмом и любовью к профессии. Во многом благодаря ей появилась тяга к точным наукам. С теплотой вспоминаю учителей физкультуры и русского. Мне повезло с учителями, но, может быть, это мое личное отношение и уважение к профессии учителя.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Людмила ЯНЧЕНКО, пенсионер:

- Училась в Тарту, учительница математики Тамара Михайловна - умная, знающая, человечная. Когда я не могла решиться в выборе профессии, варьируя между математикой и экономикой, ее совет помог выбрать путь в жизни - стала экономистом и не жалею об этом.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Валентина ХАРИНА, администратор музея:

- Директор кукрузеской школы Татьяна Карповна Кузьмина - в школьные годы она для меня была иконой стиля, примером поведения. Во многом благодаря детским впечатлениям мне была интересна мода, этикет и прочее, сама открыла школу эстетики.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Хелен РАЯС, предприниматель:

- Директор школы Вильо Рейнсалу, который был фанатом спорта и заложил в меня такую закалку и страсть к здоровому образу жизни, что это сохранилось до сих пор - занимаюсь сама, детей тоже приучаю.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Александр МУРАШОВ, пенсионер:

- Виктор Куйк - он научил меня кузнечному делу, которое стало моей профессией. Суровый и требовательный человек не только к другим, но и к себе. Правильные вещи говорил и делал - пример для меня. Встретился с ним случайно - тетя попросила сделать цветник за окном, пришел в кузню, попробовал под руководством мастера, и хотя нравились другие вещи тоже, влечение к металлу осталось на всю жизнь - благодаря наставнику.

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