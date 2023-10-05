ВИДЕО ⟩ Полиция перекрыла главную улицу Кохтла-Ярве из-за пожара

В 13:36 в центр экстренной помощи поступило сообщение о том, что горит крыша здания, расположенного по адресу Ярвкюла теэ 62б. В загоревшемся здании работают магазин автозапчастей и бар. Четырехэтажные жилые дома расположены всего в нескольких метрах от горящего дома.

По словам представителя Восточного спасательного центра Аннели Ооне, в результате пожара никто не пострадал. Поскольку пожар произошел в непосредственной близости от жилых домов в центре города, спасатели отреагировали с большой силой, и полиция примерно на час перекрыла главную улицу, направив машины в объезд на другие улицы.