ВИДЕО ⟩ Полиция перекрыла главную улицу Кохтла-Ярве из-за пожара

Из-за пожара, возникшего в четверг днем, полиция примерно на час перекрыла движение на главной улице Кохтла-Ярве по дороге Ярвекюла, ведущей в центр города.
В 13:36 в центр экстренной помощи поступило сообщение о том, что горит крыша здания, расположенного по адресу Ярвкюла теэ 62б. В загоревшемся здании работают магазин автозапчастей и бар. Четырехэтажные жилые дома расположены всего в нескольких метрах от горящего дома.
По словам представителя Восточного спасательного центра Аннели Ооне, в результате пожара никто не пострадал. Поскольку пожар произошел в непосредственной близости от жилых домов в центре города, спасатели отреагировали с большой силой, и полиция примерно на час перекрыла главную улицу, направив машины в объезд на другие улицы.
Пожар был потушен днем около 4:30. В пятницу следователь расследует причину пожара.